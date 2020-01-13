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      В Ираке застрелили двух журналистов

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      В Ираке убили двух журналистов / dijlah tv

      В Ираке 13 января застрелили двух журналистов – корреспондента телеканала Dilja Ахмеда Абдула Самада и оператора Сафа Гали. Они освещали антиправительственные протесты в стране.

      Неизвестные открыли огонь по авто журналистов на юго-востоке Ирака в городе Басра, передает сайт Dilja TV.

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      На видео с места убийства видно, что Самад получил огнестрельное ранение головы, а оператор – три пулевых ранения в грудь. Следы от пуль остались и на дверце автомобиля.

      В Ираке убили двух журналистов: видео 18+

      К слову, за несколько часов до смерти Самад опубликовал видео, в котором осуждал иракские силы за жестокую борьбу с протестами против власти.


      Убитый в Ираке журналист Абдул Самад

      Между тем посольство США в Багдаде опубликовало резкое заявление в твиттере, где осудило убийство этих журналистов и назвали его "жалким и трусливым".

      Длительные убийства, похищения людей, погони и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными,
      – отметили дипломаты США.

       

      Почему в Ираке вспыхнули протесты?

      • Протесты в Ираке вспыхнули в Багдаде еще в октябре 2019-го года. Впоследствии они распространились на другие города страны.
      • Участники акций выступают против безработицы, коррупции в правительстве, плохого образования и низкого качества услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки чистой воды.
      • Также демонстранты требуют отставки власти, ведь считают, что действующая – не способна побороть коррупцию и поднять уровень жизни иракцев.
      • За время протестов в Ираке погибли более 400 человек.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Жертвы СМИ Журналисты Ирак
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