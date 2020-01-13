В Ираке застрелили двух журналистов

В Ираке 13 января застрелили двух журналистов – корреспондента телеканала Dilja Ахмеда Абдула Самада и оператора Сафа Гали. Они освещали антиправительственные протесты в стране.

Неизвестные открыли огонь по авто журналистов на юго-востоке Ирака в городе Басра, передает сайт Dilja TV.

Читайте также: В Ираке убили высокопоставленного проиранского военного

На видео с места убийства видно, что Самад получил огнестрельное ранение головы, а оператор – три пулевых ранения в грудь. Следы от пуль остались и на дверце автомобиля.

В Ираке убили двух журналистов: видео 18+

К слову, за несколько часов до смерти Самад опубликовал видео, в котором осуждал иракские силы за жестокую борьбу с протестами против власти.



Убитый в Ираке журналист Абдул Самад

Между тем посольство США в Багдаде опубликовало резкое заявление в твиттере, где осудило убийство этих журналистов и назвали его "жалким и трусливым".

Длительные убийства, похищения людей, погони и запугивания со стороны вооруженных группировок представителей прессы, активистов социальных сетей и сторонников реформ в Ираке не могут оставаться безнаказанными,

– отметили дипломаты США.

The United States Condemns the Assassination of Ahmed Abdul Samad and Safaa Ghali pic.twitter.com/XDRUZPVzeu — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) January 11, 2020

Почему в Ираке вспыхнули протесты?