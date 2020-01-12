В Ираке убили высокопоставленного проиранского военного

В иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народных мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саеди.

Это произошло в субботу, 11 января, в 100 километрах от столицы Ирака, Багдада, сообщает издание Daily Mail.

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Аль-Саеди был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемой Ираном. Центральное командование США, которое наблюдает за американской военной деятельностью на Ближнем Востоке, еще не отреагировало на запрос относительно этого инцидента.



Убитый проиранский лидер/ Источник: Dailymail.co.uk

Почему на Ближнем Востоке вспыхнули конфилкты

Конфликт между США и Ираном вспыхнул после убийства в Ираке 3 января иранского генерала Касема Сулеймани. Его убили по личному приказу президента США Дональда Трампа. Иранские власти назвали убийство Сулеймани "террористическим актом" и пригрозила серьезной местью.

Иран в ответ атаковал военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции у города Эрбиль в Ираке 8 января. Иранские СМИ заявляли, что погибло 80 человек. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что погибших нет.

Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана: 167 пассажиров и 9 членов экипажа (украинцы) летели в Киев – не выжил никто. Среди погибших – 11 украинцев.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

После трагедии Иран отрицал свою причастность и главной версией называл технические проблемы двигателя самолета.

Впоследствии Иран признал, что самолет разбился после того, как в него попали несколько ракет противовоздушной обороны – это подтвердили власти страны 11 января. До этого такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.

Многотысячные протесты в Тегеране вспыхнули вечером 11 января – вскоре после того, как власти страны призналась, что ее военные случайно сбили ракетой самолет МАУ со 176 пассажирами на борту. Протестующих возмутило то, что власти Ирана 3 дня пыталась скрыть правду о трагедии.



Карта маршрута и место падения самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала