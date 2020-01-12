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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      В Іраку вбили високопоставленого проіранського військового

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      В Іраку невідомі вбили високопоставленого проіранського військового / AP

      В іракському місті Кербелі невідомі озброєні сили застрелили проіранського лідера "Народних мобілізаційних сил" Талеба Аббаса Алі Аль-Саеді.

      Це сталося у суботу, 11 січня, близько 100 кілометрів від столиці Іраку, Багдада, повідомляє видання Daily Mail.

      До теми: Трамп підтримав протести в Тегерані: "Ми надихаємось вашою відважністю"

      Аль-Саеді був командиром бригади угруповання шиїтів, підтримуваної Іраном. Центральне командування США, яке спостерігає за американською військовою діяльністю на Близькому Сході, ще не відреагувало на запит щодо цього інциденту.

      Конфлікт Ірану та США
      Вбитий проіранський лідер/ Джерело: Dailymail.co.uk

      Чому на Близькому сході спалахнули конфлікти

      Іран у відповідь атакував  військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Іранські ЗМІ заявляли, що загинули 80 осіб. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що загиблих немає.

      Кількатисячні протести в Тегерані спалахнули ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 3 дні намагалась приховати правду про трагедію. 

       

      місце збиття літака МАУ карта падіння літака МАУ Іран
      Мапа маршруту і місця падіння літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Іран Конфлікт між США та Іраном Новини України Ірак
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