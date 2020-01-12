В Іраку вбили високопоставленого проіранського військового

В іракському місті Кербелі невідомі озброєні сили застрелили проіранського лідера "Народних мобілізаційних сил" Талеба Аббаса Алі Аль-Саеді.

Це сталося у суботу, 11 січня, близько 100 кілометрів від столиці Іраку, Багдада, повідомляє видання Daily Mail.

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Аль-Саеді був командиром бригади угруповання шиїтів, підтримуваної Іраном. Центральне командування США, яке спостерігає за американською військовою діяльністю на Близькому Сході, ще не відреагувало на запит щодо цього інциденту.



Вбитий проіранський лідер/ Джерело: Dailymail.co.uk

Чому на Близькому сході спалахнули конфлікти

Конфлікт між США та Іраном спалахнув після вбивства в Іраку 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані . Його вбили за особистим наказом президента США Дональда Трампа. Іранська влада назвала вбивство Сулеймані "терористичним актом" і пригрозила серйозною помстою.

Іран у відповідь атакував військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку 8 січня. Іранські ЗМІ заявляли, що загинули 80 осіб. Однак президент США Дональд Трамп заявив, що загиблих немає.

Кількатисячні протести в Тегерані спалахнули ввечері 11 січня – невдовзі після того, як влада країни зізналась, що її військові випадково збили ракетою літак МАУ з 176 пасажирами на борту. Протестувальників обурило те, що влада Ірану 3 дні намагалась приховати правду про трагедію.



Мапа маршруту і місця падіння літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу