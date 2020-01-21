Израильские агенты Mossad: как действовала самая тайная спецслужба в мире

Политическая разведка Израиля является аналогом американского Центрального разведывательного управления. Это одна из самых эффективных, самых секретных и самых радикальных спецслужб на планете. К концу 1990-х официально не разглашалось даже имя начальника службы. Ее деятельность глубоко засекречена, однако им удалось провернуть множество операций.

Тогдашний премьер страны Давид Бен-Гурион объединил два органа: Центральный институт координации и Центральный институт разведки и безопасности с полным подчинением премьер-министру. Mossad образовался на базе организации, которая занималась вывозом евреев в Палестину во время Второй мировой войны.

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За все время существования службе приписывали немало тайных операций. Хотя далеко не все можно считать делом рук Mossad.

Первый глава Mossad

Первым главой Mossad стал израильский государственный деятель Рувен Шилоах. До сих пор его считают основоположником этой спецслужбы. Если бы их деятельность можно было описать одним предложением, то это была бы цитата самого Шилоаха: "Арабы – это враги номер один для еврейской общины и в арабскую среду нужно запускать профессиональных агентов. Израильская разведка не должна ограничиваться рамками Палестины. Она должна выполнять роль еврейско-сионистского гаранта безопасности евреев по всему миру".



Рувен Шилоах – первый директор разведки

Про Рувена Шилоаха стало известно только в 90-х. Хотя из-за секретности спецслужбы об именах других директоров никто никогда не слышал. Среди арабских стран Израиль имел столько врагов, что обнародование имени главы такой успешной спецслужбы как Mossad означало оставить страну фактически безоружной.

Секретность – главная цель израильских агентов

"Кидон" – секретное подразделение Mossad. По словам американцев, оно состоит всего из трех групп по 12 человек. Известно, что это единственное подразделение в мире, официально созданное для физической расправы над людьми – на его счету как минимум четыре десятка операций.

В структуре Mossad много подразделений, участвующих в миссиях во всем мире.

Когда в конце 60-х годов в Израиле похитили 6-летнего мальчика Иоселе Шумахера, похитителем оказался собственный дедушка. Он входил в движение израилененависникив "Нетурей Карто". После неудачных поисков, власти обратились за помощью к Mossad. За считанные дни агенты нашли малыша по переписке между солдатом и матерью.

А в 1969 году "моссадовцы" похитили у французов 5 ракетных катеров "Саар". Они обвели Париж вокруг пальца, правительственной верхушке даже пришлось уволить военное командование.

Архитектор Холокоста

Человек по имени Адольф Эйхман – оберштурмбанфюрер СС, больше известный как "Архитектор Холокоста". Из-за него умерли почти четыре миллиона евреев. После окончания войны он решил спрятаться и как-то скрыть свою причастность к преступлениям. Сначала он скрывался в Германии, впоследствии бежал в Аргентину. Там он жил под именем Рикардо Клемента. Израильские агенты выследили его только в 1958 году.



Адольф Эйхман

Операцию возглавил тогдашний директор Mossad Иссер Харель. Эйхмана доставили в Израиль, но судить его никто не собирался. После того, как подтвердили его личность – сразу повесили.

Попытка угнать самолет

В истории Mossad важную роль играл и третий директор этого ведомства – Амит Меир. Еще до своего назначения на эту должность он работал начальником военной разведки, где стал инициатором создания подразделения "Сайерет Маткаль" или "Подразделение 269". Это формирование не имеет ничего общего с Mossad, но очень часто сотрудничает с ним. Дело в том, что премьер-министр, министр обороны, председатели военных формирований теперешнего Израиля – это бывшие бойцы "Подразделения 269".

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Амит Меир стал директором Mossad в 1963 году и реорганизовал ведомство. Как он сам любил говорить: "Если у тебя маленькая территория, ты сам должен создавать себе оперативный простор, который компенсирует отсутствие необходимой территории".

К тому же, Меир начал брать на работу женщин. Он видел в них тот потенциал, которого не было у мужчин. Именно женщина помогла Израилю провернуть наглую и резонансную миссию, которая в будущем поможет стране победить в Шестидневной войне. Поэтому ее имени до сих пор никто не знает.

Операция "Пенициллин" – похищение советского истребителя МиГ-21 с авиабазы ​​в Ираке – состоялась в августе 1966 года. Началось все с того, что СССР начал обеспечивать новыми летательными аппаратами арабские страны. Израильские военно-воздушные силы с приближением войны обратились в Mossad с просьбой достать самолет.

После нескольких неудачных попыток, они нашли пилота-христианина Мунира Редфа и заключили сделку – он получает миллион долларов и всю его семью вывозят из Ирака, если он похитит МиГ-21.



Истребитель МиГ-21

Мунир Редфа был успешным летчиком, никто не подозревал, что новенький МиГ-21 рванет вверх с его помощью и больше не приземлится. Он улетел совсем в другом направлении, чем ожидалось. Ему угрожали, и он отключил рацию.

"Черный сентябрь"

Бельгийский "Boeing-707" совершал рейс Брюссель-Вена-Тель-Авив в мае 1972 года. Но в салон незаметно прошли четыре бойца палестинской террористической организации "Черный сентябрь". Как только самолет поднялся в небо, лидер группы заявил о захвате Boeing и заставил пилотов посадить самолет неподалеку Тель-Авива. Террористы выдвинули свои условия: до 9 утра Израиль должен освободить 315 палестинцев из тюрьмы, иначе самолет взорвется вместе с пассажирами.

Агенты Mossad по просьбе премьер-министра обрабатывали информацию. Группа "Сайерет Маткаль" отправилась на штурм самолета. Это первый случай, когда заложников силой освобождали из захваченного самолета. Командовал группой израильского спецназа Ихуд Барак, который впоследствии станет руководителем штаба и премьер-министром Израиля.

Что сделали спецназовцы – спустили колеса Boeing и слили топливо. К террористам отправили 16 бойцов "Сайерет Маткаль", переодетых в персонал самолета. Операция длилась полторы минуты. Двух женщин-террористок удалось взять живыми, а мужчин застрелили.

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Израильские спортсмены готовились к олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, пока восемь террористов готовили самое кровавое нападение в истории Израиля. Террористы забрали в плен атлетов. Когда тренер Моше Вайнберг попытался помешать террористам, его расстреляли, а штангиста Йосефа Романо замучили и нашпиговали свинцом просто так – запугивали других спортсменов. Это также была акция террористической организации "Черный сентябрь".



Боевики в Иордании во время "Черного сентября", в 1970 году

Если говорить о Mossad в целом, то несмотря на свою секретность нередко на работу берут по объявлению. Соглашаются сотни, а вот пройти удается единицам.

