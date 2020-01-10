Неординарний винахід авіації: чому літак BV-141 розчарував Німеччину

Після приходу до влади Німеччини націонал-соціалістичної партії в країні розпочався розвиток військової сфери. Зокрема, авіації. Так на початку 1937 року Імператорське міністерство авіації поставило перед компаніями завдання створити новий розвідувальний літак.

Він мав виконувати функції бомбардувальника та штурмовика. А головною метою було розширити поле зору з кабіни, у якій мали б поміститися троє осіб. За це взялися компанії Arado та Focke-Wulf.

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Перша фірма похвалилася своєю розробкою – розвідувальним літаком Fw 189. Невдовзі Arado запропонувала свій прототип літака – Ar.198, який вийшов не зовсім вдалим. Після цього міністерство продовжило конкурс з проєктування. Вони дозволили іншим компаніям висувати власні творіння.

Найоригінальніший літак

Водночас на арену вийшла компанія Blohm und Voss. Саме вони представили найоригінальніший варіант новітньої техніки – розвідувальний літак BV-141.



Літак Blohm und Voss-141

Їхній літак був із асиметричною кабіною та обрубаним горизонтальним оперенням. У такий спосіб вони досягли поставленої мети – покращити огляд для пілота.

Праворуч була гондола для екіпажу, сконструйована із органічного скла. Циліндричний фюзеляж із вмонтованим двигуном Bramo 323 розміщувався ліворуч. Фюзеляж закінчувався хвостовим оперенням. Він зміщувався ліворуч, щоб забезпечити стрільцеві більший огляд.

Спершу Технічний департамент скептично ставився до цієї розробки. Вони гадали, що симетрична конструкція створювала небезпечний дисбаланс.

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Після першого ж випробування 25 лютого 1938 року їхня думка змінилася.

Про недоліки експериментального винаходу і основні модифікації

Підвищена чутливість управління та ковзання під час посадки – головні вади літака. Попри це, саму розробку Blohm und Voss визнали. З компанією уклали контракт на випуск трьох експериментальних літаків, а повітряне судно отримало назву BV-141.



Гондола для екіпажу, сконструйована із органічного скла

Конструктори розпочали вдосконалювати цю модель. Вони перепроєктували кабіну екіпажу.

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Встановили два кулемети розміром 7,9 міліметрів спереду та ще два на рухомих установках. На наступних версіях літака вже можна було підвішувати чотири 50-кілограмові бомби. Також зріс загальний розмір літака через збільшення площі крил та довжини. Довелося подовжити фюзеляж для покращення стійкості.





Четвертий передсерійний BV-141

Імператорське міністерство авіації згодом зійшлось на думці, що літак Blohm und Voss відповідає критеріям завдання. Тож у компанії замовили ще п’ять прототипів, які мали передувати запуску серійного виробництва.

Перша аварія

Скільки б конструктори не вдосконалювали свій оригінальний літак, усі недоліки їм усунути не вдалося. Серйозні несправності були в гідравлічній системі розвідувального апарата.

Дивіться відео, як виглядає найоригінальніший літак в польоті:

Невдовзі після початку випробувань BV-141 четвертої версії зазнав аварії.

Одна стійка шасі літака виявилася заблокованою у спущеному положенні, інша – залишилася піднятою. Після цих випробувань літак мав потрапити в центр у Рехліні. Через інцидент офіційні польоти довелося відкласти.

Головні випробування та призупинення випуску

Після завершення всіх п’яти замовлених одиниць, розпочали випробування. Загальні звіти були схвальними. Перевірку проводили за всіма показниками, зокрема й бомбардувальні можливості літака.

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Під час випробувань скинули 58 бомб із різної висоти. Особливо відзначили встановлений спеціальний приціл для бомбардування. Попри всі позитивні відгуки, штаб-квартира повітряних сил Третього Рейху негативно поставилася до винаходу, а в 1940 році переконала Імператорське міністерство авіації відкласти серійний випуск BV-141 на невизначений термін.



BV-141

Час для серійного випуску оригінального літака так і не настав. Асиметричний багатофункціональний BV-141 залишився в історії світового повітряного будівництва в обмеженій кількості. Але він став яскравим прикладом винахідливості німецьких конструкторів та прототипом для подальших авіаційних досягнень.