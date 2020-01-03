Трагедія у Фарнборо: як авіаційні розваги стали причиною десятків смертей – жахливі фото

Трагедію на відомому авіашоу в Фарнборо вважають однією з найстрашніших катастроф світу. Під час публічного виступу авіаторів, на який прийшли подивитись понад 100 тисяч людей, у повітрі вибухнув реактивний винищувач "DH-110". Літак впав. Внаслідок трагедії загинуло 28 глядачів, ще 69 – серйозно були травмовані.

Після завершення Першої світової війни досвідчені пілоти, які прагнули продемонструвати свої навички, ініціювали створення різноманітних публічних виступів. Багато з них виступали в так званих "літаючих цирках", гастролюючи різними містами. Згодом почали об’єднуватися та організовувати авіашоу, які стали популярними у всьому світі.

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Демонстрації нерідко приурочували до знакових подій. Їх пов’язували із військовими перемогами або ж розвитком військово-повітряних сил. Проте, часто публічні виступи авіаторів завершувалися трагічно, перетворюючи свято на катастрофу. Так сталось і цього разу.

Авіашоу зібрало понад 100 тисяч глядачів

6 вересня 1952 рік. Великобританія. Перший післявоєнний авіасалон у Фарнборо зібрав на злітному полі випробувального центру Королівських Військово-Повітряних сил понад 100 тисяч глядачів. Пілот-випробувач компанії "Де Гевіленд" Джон Деррі виконував складні трюки, чим неабияк дивував глядачів. Під час виступу він розганяв свій реактивний винищувач "DH-110" до надзвукової швидкості. Та найголовніше – пікірував безпосередньо в напрямку трибуни.



Глядачі на авіашоу у Фарнборо

Перший швидкісний трюк завершився успішно. Від шаленого ревіння турбін та звукової хвилі глядачі присідали, ховаючи голови. Однак ніхто не відводив погляду від трюків пілота. Тим часом, Деррі вирішив повторити фокус.

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Момент аварії

Винищувач на велетенській швидкості пролетів кордон аеродрому. Та раптом він перевернувся і, розвалюючись на шматки, врізався об землю. Уламки розлетілись в публіку, яка щільно стояла довкола майданчика. Джон Деррі та пілот-спостерігач Тоні Річардс загинули відразу після зіткнення. Окрім льотчиків померло 28 глядачів. Ще 69 були серйозно травмовані.

Причини трагедії

Спеціалісти Центру розслідування авіаційних катастроф одразу почали досліджувати причини трагедії. Їм вдалося відтворити перебіг події. З’ясували, що у момент, коли пілот на шаленій швидкості вирівнював винищувач, аеродинамічні навантаження на правий елерон призвели до його відриву. В подальшому це зруйнувало весь літак.

Що таке елерон? Це аеродинамічні органи управління, які розташовані симетрично на крилах літака. Вони призначені для керування транспортом та під час руху відхиляються вгору і вниз. Робота елерона забезпечує поперечну стійкість і дозволяє здійснювати різні віражі.

Окрім офіційної версії спеціалістів багато очевидців ще стверджували, що руйнування літака розпочалося з лівого двигуна, який у певний момент відірвався від фюзеляжу (корпус, який з’єднує між собою кілька технічних пристроїв).



Винищувач після трагедії

Трагедії можна було б уникнути

Якби винищувач був обладнаний спеціальними аеродинамічними перегородками на крилах – ймовірно, катастрофи б не сталось.

Цікаво, що літак, на якому пілот виконував трюки, був запасним для шоу. Спершу планували виступ на транспорті, який мав усі необхідні для складних маневрів частини. Проте, практично перед виступом у головного винищувача виявили неполадки гідросистеми. Тоді пілоту довелося використовувати в шоу запасний літак.

Після жахливої трагедії, яка забрала десятки життів, організатори усіх публічних авіаційних виступів переглянули правила проведення шоу. Тоді заборонили направляти літаки в сторону трибун. Вже наступного року в Англії повітряне свято провели знову – на військово-повітряній базі Хейфорд.

Трагедії на авіашоу – не поодинокі

На жаль, такі катастрофи стаються в багатьох країнах.

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У Франції 19 липня 1965 року на міжнародній авіавиставці в паризькому аеропорту італійський військовий літак "Фіат G-91" пошкодив близько 50 запаркованих авто. Це сталось під час його посадки на злітну смугу. Тоді загинуло дев’ять людей.

У Парижі вже через вісім років відбулась ще одна трагедія. Під час виступу на селище впав радянський літак "Ту-144", загинуло 14 людей.

У Німеччині 5 вересня 1982 року демонстрували фігури вищого пілотажу. Американський біплан впав, загинуло п’ятеро осіб. Вже через 6 днів після катастрофи відбулося святкування Міжнародного дня дирижабля. Тоді на швидкісну автомагістраль упав військовий гвинтокрил, на борту якого були парашутисти. Загинули всі 46 пасажирів.

У Росії у 1993 році відбулася така ж катастрофа. Під час святкування 48-ї річниці закінчення війни на авіаційному виступі в Нижньому Тагілі впав літак "Як-52". Загинуло 18 людей.

Та наймасштабніша трагедія авіаційного виступу 21 століття – катастрофа під час авіашоу на Скнилівському аеродромі в Україні. 27 липня 2002 року поблизу Львова відбувалося авіашоу до 60-річчя 14-го авіаційного корпусу Військово-Повітряних сил. Тоді винищувач "Су-27" впав на глядачів. Трагічно загинули 77 людей, ще понад 250 зазнали важких поранень.

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Скнилівська катастрофа