Наймасовіші авіатрагедії: сумна статистика за 10 років

Авіакатастрофи залишаються лідерами серед транспортних трагедій за кількістю жертв. Падіння Boeing 737 в Індонезії 29 жовтня, яке забрало, ймовірно, біля 200 життів – доповнило цей сумний список.

20 серпня 2008. Катастрофа MD-82 в Мадриді

Загиблих: 154

Причина: Технічна несправність, помилка пілотів

Місце: Мадрид (Іспанія)

Літак: McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82)

Авіакомпанія: Spanair (Іспанія)

Літак виконував рейс JK 5022 на Канарські острови, але через кілька секунд після зльоту впав на землю. З 172 пасажирів, що перебували на його борту, вижило 18. Виконавши розгін по злітно-посадковій смузі на 500 метрів довше звичайного, літак піднявся в повітря. Вже поза смугою лайнер вдарився об землю хвостовою частиною, і вона відвалилася від фюзеляжу. Потім тричі протягом майже 1200 метрів літак підстрибував і бився об землю, а потім впав недалеко від водойми.

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1 червня 2009. Катастрофа А330 в Атлантиці

Загиблих: 228

Причина: Помилка пілотів

Місце: Атлантичний океан (650 км від Бразилії)

Літак: Airbus A330-203

Авіакомпанія: Air France (Франція)

Найбільша в історії Air France авіакатастрофа. Airbus A330-203 авіакомпанії Air France, що виконував рейс AF447 за маршрутом Ріо-де-Жанейро — Париж, впав у води Атлантичного океану. Загинули 228 осіб. У бразильському штаті Ріо-де-Жанейро 1 червня був оголошений триденний траур, а у Франції в соборі Нотр-Дам-де-Парі 3 червня відбулося жалобне богослужіння, на якому був присутній президент Ніколя Саркозі.

Остаточний звіт про катастрофу був оприлюднений на прес-конференції 5 липня 2012 року. В якості причин авіакатастрофи в ньому називається обмерзання трубок Піто, подальше відключення автопілота і неузгоджені дії екіпажу, які призвели до звалювання, вивести літак з якого екіпаж не зміг.

29 червня 2009. Катастрофа А310 під Мороні

Загиблих: 152

Причина: Складні погодні умови, дезорієнтація пілотів

Місце: Коморські острови

Літак: Airbus A310-300

Авіакомпанія: Yemenia (Ємен)

Пасажирський літак Airbus A310-324 авіакомпанії Yemenia, що летів рейсом 626 з Парижа з пересадкою в Ємені (м. Сана) і прямував на Коморські Острови, розбився при заході на посадку о 23:30 за середньоєвропейським часом 29 червня 2009 року. На борту було 153 людини (142 пасажири і 11 членів екіпажу, з них — 66 громадян Франції).

Літак впав в Індійський океан в територіальних водах Коморських Островів за кілька хвилин до посадки. З 153 пасажирів і членів екіпажу, що перебували на борту авіалайнера в момент катастрофи, вижила тільки 14-річна Байя Бакарі. Дівчинка отримала травми середньої тяжкості — опіки і перелом ключиці.

15 липня 2009. Катастрофа Ту-154 під Казвіном

Загиблих: 168

Причина: Відмова двигуна

Місце: Джаннатабад (Іран)

Літак: Ту-154М

Авіакомпанія: Caspian Airlines (Іран)

Ту-154, що виконував рейс 7908 Caspian Airlines з Тегерана в Єреван, розбився на північ від села Джаннатабад в провінції Казвін на півночі Ірану. Всі 168 осіб, які перебували на борту, у тому числі 15 членів екіпажу, (громадяни Ірану , Вірменії та Грузії) загинули. Серед пасажирів була юнацька збірна Ірану з дзюдо.

Літак розбився через 16 хвилин після зльоту з Міжнародного аеропорту Імам Хомейні в Тегерані. Лайнер різко змінив курс і почав стрімко втрачати висоту, екіпаж на запити диспетчерів і найближчих екіпажів не відповідав. Через 3 хвилини після початку падіння з ешелону лайнер розбився в полі. На місці катастрофи утворилася воронка завглибшки 10 м. Уламки літака розлетілися на видалення більше 300 м, остання чорна скринька була знайдена на відстані в 4 км від місця аварії.

28 липня 2010. Катастрофа A320 під Ісламабадом

Загиблих: 152

Причина: Погодні умови, помилка пілотів

Місце: Ісламабад (Пакистан)

Літак: Airbus A321-200

Авіакомпанія: Airblue (Пакистан)

Катастрофа сталася в передгір’ї Гімалаїв. Пасажирський літак Airbus A321-200 авіакомпанії Airblue, що виконував рейс ED202 за маршрутом Карачі-Ісламабад, вилетів з пункту відправлення о 07:50 за місцевим часом. О 9:43, при підльоті до міжнародного аеропорту імені Беназір Бхутто, авіадиспетчери втратили зв'язок з екіпажом. В цей же час Airbus A321-200 врізався в пагорби Маргалла. На місці катастрофи виникла пожежа.

Спочатку ЗМІ повідомляли про вижили пасажирах. Місцеві лікарні були переведені на екстрений режим роботи, але пізніше інформація про врятованих була спростована владою. Серед людей, що перебували на борту літака, було четверо іноземців — по одному громадянину Австрії і Сомалі, і двоє з США. Всього було 146 пасажирів, серед яких 20 жінок і 5 дітей, і 6 членів екіпажу.

3 червня 2012. Катастрофа MD-83 в Лагосі

Загиблих: 163

Причина: Відмова двигунів

Місце: Лагос (Нігерія)

Літак: McDonnell Douglas MD-83

Авіакомпанія: Dana Air (Нігерія)

На відстані 20 км на північ від аеропорту Лагоса екіпаж повідомив про відмову обох двигунів. Приблизно о 15:30 за місцевим часом літак впав на густонаселений житловий квартал Іджу Ішага, недалеко від аеропорту, після чого розвалився на частини і загорівся.

На борту літака перебували 153 людини. На борту лайнера було не менше шести громадян Китаю і 7 громадян США. Серед загиблих було кілька високопоставлених осіб, у тому числі два генерали, кілька членів правління і співробітників Центробанку Нігерії. У будинку, на який впав літак, проживало не менше 40 осіб.

8 березня 2014. Катастрофа Boeing 777 в Індійському океані

Загиблих: 239

Причина: Невідома

Місце: Південь Індійського океану

Літак: Boeing 777-200ER

Авіакомпанія: Malaysia Airlines (Малайзія)

У ніч на 8 березня 2014 року було втрачено зв'язок з літаком Boeing 777-200ER, що виконував рейс MH370 з Куала-Лумпура (Малайзія) в Пекін (Китай), коли він перебував над Південно-Китайським морем. Літак також зник з екранів радарів. На борту перебувало 239 осіб, із них 12 членів екіпажу і 227 пасажирів. Рейс виконувався авіакомпанією Malaysia Airlines спільно з China Southern Airlines. Пошукова операція, що тривала протягом березня — червня результатів не дала. Пізніше було встановлено, що на авіалайнері невідомі особи відключили системи зв'язку, але при цьому літак істотно відхилився від курсу та перебував у повітрі ще не менше 7 годин. У результаті, ймовірно, він зазнав катастрофи в південній частині Індійського океану та всі, хто були на борту, загинули.

Найбільші авіакатастрофи за останні 10 років

17 липня 2014. Збиття Boeing 777 під Донецьком

Загиблих: 298

Причина: Влучання зенітної ракети російського комплексу "Бук"

Місце: Грабове, Донецька обл. (Україна)

Літак: Boeing 777-2H6ER

Авіакомпанія: Malaysia Airlines (Малайзія)

Один із найкривавіших епізодів за час протистояння на Донбасі. За кількістю жертв катастрофа стала найбільшою в історії України. За версією української влади та міжнародних експертів, літак було збито проросійськими терористами за допомогою зенітно-ракетного комплексу "Бук" з підконтрольної їм території. Кремль озвучив абсурдну версію, що лайнер збив український штурмовик Су-25.

У процесі розслідування збиття Boeing 777 групою міжнародних експертів все більше фактів не на користь Росії. Розслідування триває.

28 грудня 2014. Катастрофа A320 в Яванському морі

Загиблих: 162 (знайдено 101 тіло)

Причина: Встановлюється

Місце: Яванське море, поблизу Калімантана (Індонезія)

Літак: Airbus A320-216

Авіакомпанія: Indonesia AirAsia (Індонезія)

Катастрофа сталася в Яванському морі поблизу узбережжя острова Калімантан. Авіалайнер виконував регулярний пасажирський рейс 8501 за маршрутом Сурабая - Сінгапур і о 5:35 місцевого часу з 155 пасажирами і 7 членами екіпажу на борту вилетів з аеропорту Сідоарджо. Політ при цьому проходив над Яванським морем в умовах грози. На 27 хвилині польоту екіпаж доповів про ухилення з маршруту для обходу грози, але через 6 хвилин рейс 8501, який перебував між Калімантаном і Явою, зник з екранів радіолокаторів, а ще через кілька хвилин зник і зв'язок з екіпажом. Через два дні пошукові кораблі виявили в морі уламки авіалайнера.

24 березня 2015. Катастрофа A320 у Французьких Альпах

Загиблих: 150

Причина: психічно хворий другий пілот скерував літак на скелі

Місце: департамент Альпи Верхнього Провансу, Франція

Літак: Airbus A320-211

Авіакомпанія: Germanwings

Літак виконував рейс із Барселони в Дюссельдорф.

Вину за катастрофу слідство поклало на другого пілота цього рейсу – Андреаса Любіца. Згідно з даними "чорних скриньок" пілот був живим до моменту зіткнення з землею, але при цьому навмисно розпочав зниження та не впустив капітана всередину кабіни, незважаючи на спроби останнього вибити двері.

Пізніше прокуратура Дюссельдорфа провела обшук у помешканні Любіца. З'ясували, що він мав психічний розлад, а терористом не був.

31 жовтня 2015. Катастрофа A321 над Синайським півостровом

Загиблих: 224

Причина: технічна несправність або терористичний акт

Місце: Синайський півострів, біля міста Ель-Аріш

Літак: Airbus A321

Авіакомпанія: "Когалимавіа" (торгова марка Metrojet)

Авіалайнер був зафрахтований туристичними операторами "Бріско" та "Одеон", виконував чартерний рейс із Шарм-ель-Шейху до Санкт-Петербурга. Через 23 хвилини після вильоту з ним пропав радіозв'язок, і літак зник з радарів. Пошукові групи єгипетського уряду виявили уламки літака біля міста Ель-Аріш.

У загибелі A321 підозрювали терористичний акт. У ЗМІ була інформація, що вину за нього взяла "Ісламська держава". Британькі ж медіа заявляли, що мають докази причетності до катастрофи російських спецслужб.

За попередніми висновками єгипетської влади причиною катастрофи стали технічні несправності. Пізніше слідчі встановили що авіакатастрофу спричинив вибух у літаку, але доведених причин катастрофи немає.

25 грудня 2016. Катастрофа російського військового літака біля Сочі

Загиблих: 92

Причина: технічна несправність/помилка пілотування

Місце: Чорне море поблизу Сочі, Росія

Літак: Ту-154

Авіакомпанія: Міністерство оборони Російської Федерації

На борту цього літака перебували російські військові артисти ансамблю імені Александрова та журналісти російських "Першого каналу", каналу "Звезда", а також директор організації "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, більше відома як "доктор Ліза".

Літак прямував з підмосковного аеродрому "Чкаловський" у сирійську Латакію з дозаправкою у Сочі, щоб здійснити обліт Туреччини, оскільки прямий проліт був неможливий через заборону Туреччини на такі прольоти для російської військової авіації.

За різними даними, ТУ-154 впав у море через 2 або 20 хвилин після вильоту.

Версії причин катастрофи: технічна несправність або терористичний акт. За словами представників Міноборони РФ, попередня розшифровка "чорних скриньок" показала, що на борту не було вибуху. Тож у Міноборони РФ вважають цю катастрофу наслідком помилок командира літака.

28 листопада 2016. Катастрофа Avro RJ85 в Колумбії

Загиблих: 71

Причина: брак палива/відмова систем живлення

Місце: 30 км від міста Медельїн

Літак: Avro RJ85

Авіакомпанія: LaMIA

На борту літака перебували футболісти та співробітники клубу "Шапекоенсе". Трьом футболістам – Алану Рушелу, Жаксону Фоллманну та Нето, двом членам екіпажу та журналісту пощастило вижити. Воротар команди Даніло також вижив у аварії і був доставлений в лікарню, звідки встиг зателефонувати своїй дружині, але згодом помер у лікарні.

Колумбійськ авлада заявила, що причиною катастрофи став людський фактор: ряд помилок у підготовці до польоту.

29 жовтня 2018. Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії

Загиблих: 189

Причина: з'ясовується

Місце: Яванське море, за 11 кілометрів від західного узбережжя острова Ява

Літак: Boeing 737 MAX

Авіакомпанія: Lion Air

Про причини катастрофи поки що невідомо. За інформацією сайту Flightradar, який відслідкував рух Боїнга, літак змінив напрямок руху з півдня на північ, а потім траєкторія польоту раптово обірвалась над узбережжям острова Ява.

Під час рятувальної операції рятувальникам не вдалося знайти жодного пасажира, який би вижив.

Найбільші авіакатастрофи за останні 10 років