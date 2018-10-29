Найкривавіші авіакатастрофи 2008-2018: інфографіка
За 10 останніх років авіа трагедій не стало менше, на жаль. Сьогодні стало відомо про авіакатастрофу в Індонезії. На борту було 189 людей. Рятувальникам не вдалося знайти тих, хто вижив.
Пропонуємо пригадати наймасовіші падіння літаків, що сталися за останні 10 років.
Читайте детальніше: Наймасовіші авіа трагедії: сумна статистика за 10 років
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
Лебедєв заявив, що далі керуватиме Міноборони22 лютого 2014 , 21:19
Опозиція не прийняла пропозицій Януковича, - Наєм25 січня 2014 , 22:14
Капітан "Райо Вальєкано" неоднозначно прокоментував скандал навколо Зозулі28 лютого 2017 , 18:44