Самые кровавые авиакатастрофы 2008-2018: инфографика
За 10 последних лет авиа трагедий не стало меньше, к сожалению. Сегодня стало известно об авиакатастрофе в Индонезии. На борту было 189 человек. Спасателям не удалось найти выживших.
Предлагаем вспомнить самые массовые падения самолетов, произошедших за последние 10 лет.
Читайте подробнее: Самые массовые авиа трагедии: печальная статистика за 10 лет
Источник: 24 канал
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