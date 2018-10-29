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      Самые кровавые авиакатастрофы 2008-2018: инфографика

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      Авиакатастрофы продолжают забирать жизни
      Авиакатастрофы продолжают забирать жизни / 24 канал

      За 10 последних лет авиа трагедий не стало меньше, к сожалению. Сегодня стало известно об авиакатастрофе в Индонезии. На борту было 189 человек. Спасателям не удалось найти выживших.

      Предлагаем вспомнить самые массовые падения самолетов, произошедших за последние 10 лет.

      Читайте подробнее: Самые массовые авиа трагедии: печальная статистика за 10 лет

      Теги: Новости Украины Публикации Авиакатастрофа во Франции Катастрофа авиация Инфографика
      Источник: 24 канал
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