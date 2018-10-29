Самые массовые авиатрагедии: печальная статистика за 10 лет

Авиакатастрофы остаются лидерами среди транспортных трагедий по количеству жертв. Падение Boeing 737 в Индонезии 29 октября, которое унесло, вероятно, около 200 жизней – дополнило этот печальный список.

20 августа 2008. Катастрофа MD-82 в Мадриде

Погибших: 154

Причина: Техническая неисправность, ошибка пилотов

Место: Мадрид (Испания)

Самолет: McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82)

Авиакомпания: Spanair (Испания)

Самолет выполнял рейс JK 5022 на Канарские острова, но через несколько секунд после взлета рухнул на землю. Из 172 пассажиров, находившихся на его борту, выжили 18. Выполнив разгон по взлетно-посадочной полосе на 500 метров дольше обычного, самолет поднялся в воздух. Уже вне полосы лайнер ударился о землю хвостовой частью, и она отвалилась от фюзеляжа. Затем трижды на протяжении почти 1200 метров самолет подпрыгивал и бился об землю, а затем упал недалеко от водоема.

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1 июня 2009. Катастрофа А330 в Атлантике

Погибших: 228

Причина: Ошибка пилотов

Место: Атлантический океан (650 км от Бразилии)

Самолет: Airbus A330-203

Авиакомпания: Air France (Франция)

Крупнейшая в истории Air France авиакатастрофа. Airbus A330-203 авиакомпании Air France, выполнявший рейс AF447 по маршруту Рио-де-Жанейро — Париж, упал в воды Атлантического океана. Погибли 228 человек. В бразильском штате Рио-де-Жанейро 1 июня был объявлен трехдневный траур, а во Франции в соборе Нотр-Дам-де-Пари 3 июня прошло траурное богослужение, на котором присутствовал президент Николя Саркози.

Окончательный отчет о катастрофе был обнародован на пресс-конференции 5 июля 2012 года. В качестве причин авиакатастрофы в нем называется обмерзание трубок Пито, последующее отключение автопилота и несогласованные действия экипажа, приведшие к сваливанию, вывести самолет из которого экипаж не смог.

29 июня 2009. Катастрофа А310 под Морони

Погибших: 152

Причина: Сложные погодные условия, дезориентация пилотов

Место: Коморские острова

Самолет: Airbus A310-300

Авиакомпания: Yemenia (Йемен)

Пассажирский Самолет Airbus A310-324 авиакомпании Yemenia, летевший рейсом 626 из Парижа с пересадкой в Йемене (г. Сана) и следовавший на Коморские Острова, разбился при заходе на посадку в 23:30 по среднеевропейскому времени 29 июня 2009 года. На борту было 153 человека (142 пассажира и 11 членов экипажа, из них — 66 граждан Франции).

Самолет упал в Индийский океан в территориальных водах Коморских Островов за несколько минут до посадки. Из 153 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту авиалайнера в момент катастрофы, выжила только 14-летняя Байя Бакари. Девочка получила травмы средней тяжести — ожоги и перелом ключицы.

15 июля 2009. Катастрофа Ту-154 под Казвином

Погибших: 168

Причина: Отказ двигателя

Место: Джаннатабад (Иран)

Самолет: Ту-154М

Авиакомпания: Caspian Airlines (Иран)

Ту-154, выполнявший рейс 7908 Caspian Airlines из Тегерана в Ереван, разбился к северу от села Джаннатабад в провинции Казвин на севере Ирана. Все 168 человек, находившиеся на борту, в том числе 15 членов экипажа (граждане Ирана , Армении и Грузии) погибли. Среди пассажиров была юношеская сборная Ирана по дзюдо.

Самолет разбился через 16 минут после взлета из Международного аэропорта Имам Хомейни в Тегеране. Лайнер резко изменил курс и начал стремительно терять высоту, экипаж на запросы диспетчеров и ближайших экипажей не отвечал. Через 3 минуты после начала падения с эшелона лайнер разбился в поле. На месте крушения образовалась воронка глубиной 10 м. Обломки самолета разлетелись на удаление более 300 м, последний черный ящик был найден на удалении в 4 км от места аварии.

28 июля 2010. Катастрофа A320 под Исламабадом

Погибших: 152

Причина: Погодные условия, ошибка пилотов

Место: Исламабад (Пакистан)

Самолет: Airbus A321-200

Авиакомпания: Airblue (Пакистан)

Катастрофа произошла в предгорье Гималаев. Пассажирский самолет Airbus A321-200 авиакомпании Airblue, выполнял рейс ED202 по маршруту Карачи-Исламабад, вылетел из пункта отправления в 07:50 по местному времени. В 9:43, при подлете к международному аэропорту имени Беназир Бхутто авиадиспетчеры потеряли связь с экипажем. В это же время Airbus A321-200 врезался в холмы Маргалло. На месте катастрофы возник пожар.

Сначала СМИ сообщали о выживших пассажирах. Местные больницы были переведены на экстренный режим работы, но позже информация о спасенных была опровергнута властями. Среди людей, находившихся на борту самолета, было четверо иностранцев — по одному гражданину Австрии и Сомали, и двое из США. Всего было 146 пассажиров, среди которых 20 женщин и 5 детей, и 6 членов экипажа.

3 июня 2012. Катастрофа MD-83 в Лагосе

Погибших: 163

Причина: Отказ двигателей

Место: Лагос (Нигерия)

Самолет: McDonnell Douglas MD-83

Авиакомпания: Dana Air (Нигерия)

На расстоянии 20 км на север от аэропорта Лагоса экипаж сообщил об отказе обоих двигателей. Примерно в 15:30 по местному времени самолет упал на густонаселенный жилой квартал Иджу Ишага, недалеко от аэропорта, после чего развалился на части и загорелся.

На борту самолета находились 153 человека. На борту лайнера было не менее шести граждан Китая и 7 граждан США. Среди Погибших было несколько высокопоставленных лиц, в том числе два генерала, несколько членов правления и сотрудников Центробанка Нигерии. В доме, на который упал Самолет, проживало не менее 40 человек.

8 марта 2014. Катастрофа Boeing 777 в Индийском океане

Погибших: 239

Причина: Неизвестна

Место: Юг Индийского океана

Самолет: Boeing 777-200ER

Авиакомпания: Malaysia Airlines (Малайзия)

В ночь на 8 марта 2014 года была потеряна связь с самолетом Boeing 777-200ER, выполнявшим рейс MH370 из Куала-Лумпура (Малайзия) в Пекин (Китай), когда он находился над Южно-Китайским морем. Самолет также исчез с экранов радаров. На борту находилось 239 человек, из них 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Рейс выполнялся авиакомпанией Malaysia Airlines (совместно с China Southern Airlines). Поисковая операция продолжалась в течение марта — июня, результатов не дала. Позже было установлено, что на авиалайнере неизвестные лица отключили системы связи, но при этом самолет существенно отклонился от курса и находился в воздухе еще не менее 7 часов. В результате, вероятно, он потерпел катастрофу в южной части Индийского океана и все, кто были на борту, погибли.

17 июля 2014. Сбитие Boeing 777 под Донецком

Погибших: 298

Причина: Попадание зенитной ракеты российского комплекса "Бук"

Место: Грабово, Донецкая обл. (Украина)

Самолет: Boeing 777-2H6ER

Авиакомпания: Malaysia Airlines (Малайзия)

Один из самых кровавых эпизодов за время противостояния на Донбассе. По количеству жертв катастрофа стала крупнейшей в истории Украины. По версии украинской власти и международных экспертов, самолет был сбит пророссийскими террористами с помощью зенитно-ракетного комплекса "Бук" с подконтрольной им территории. Кремль озвучил абсурдную версию, что лайнер сбил украинский штурмовик Су-25.

В процессе расследования сбития Boeing 777 группой международных экспертов все больше фактов не в пользу России. Расследование продолжается.

28 декабря 2014. Катастрофа A320 в Яванском море

Погибших: 162 (найдено 101 тело)

Причина: Устанавливается

Место: Яванское море, вблизи Калимантана (Индонезия)

Самолет: Airbus A320-216

Авиакомпания: Indonesia AirAsia (Индонезия)

Катастрофа произошла в Яванском море близ побережья острова Калимантан. Авиалайнер выполнял регулярный пассажирский рейс 8501 по маршруту Сурабая - Сингапур и в 5:35 местного времени с 155 пассажирами и 7 членами экипажа на борту вылетел из аэропорта Сидоарджо. Полет при этом проходил над Яванским морем в условиях грозы. На 27 минуте полета экипаж доложил об уклонении от маршрута для обхода грозы, но через 6 минут рейс 8501, находившийся между Калимантаном и Явой, исчез с экранов радиолокаторов, а еще через несколько минут исчезла и связь с экипажем. Через два дня поисковые корабли обнаружили в море обломки авиалайнера.

24 марта 2015. Катастрофа A320 во Французских Альпах

Погибших: 150

Причина: психически больной второй пилот направил Самолет на скалы

Место: департамент Альпы Верхнего Прованса, Франция

Самолет: Airbus A320-211

Авиакомпания: Germanwings

Самолет выполнял рейс из Барселоны в Дюссельдорф.

Вину за катастрофу следствие возложило на второго пилота этого рейса – Андреаса Любица. Согласно данным "черных ящиков", пилот был жив до момента столкновения с землей, но при этом намеренно начал снижение и не впустил капитана внутрь кабины, несмотря на попытки последнего выбить дверь.

Позже прокуратура Дюссельдорфа провела обыск в доме Любица. Выяснили, что он имел психическое расстройство, а террористом не был.

31 октября 2015. Катастрофа A321 над Синайским полуостровом

Погибших: 224

Причина: техническая неисправность или террористический акт

Место: Синайский полуостров, возле города Эль-Ариш

Самолет: Airbus A321

Авиакомпания: "Когалимавиа" (торговая марка Metrojet)

Авиалайнер был зафрахтован туристическими операторами "Бриско" и "Одеон", выполнял чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Через 23 минуты после вылета с ним пропала радиосвязь, и самолет исчез с радаров. Поисковые группы египетского правительства обнаружила обломки самолета около города Эль-Ариш.

В гибели A321 подозревали террористический акт. В СМИ была информация, что вину за него взяла "Исламское государство". Британские же медиа заявляли, что имеют доказательства причастности к катастрофе российских спецслужб.

По предварительным выводам египетских властей, причиной катастрофы стали технические неисправности. Позже следователи установили, что авиакатастрофу вызвал взрыв в самолете, но доказанных причин катастрофы нет.

25 декабря 2016. Катастрофа российского военного самолета около Сочи

Погибших: 92

Причина: техническая неисправность/ошибка пилотирования

Место: Черное море вблизи Сочи, Россия

Самолет: Ту-154

Авиакомпания: Министерство обороны Российской Федерации

На борту этого самолета находились российские военные артисты ансамбля имени Александрова и журналисты российских "Первого канала", канала "Звезда", а также директор организации "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная как "доктор Лиза".

Самолет следовал с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в сирийскую Латакию с дозаправкой в Сочи, чтобы осуществить облет Турции, поскольку прямой пролет был невозможен из-за запрета Турции на такие пролеты для российской военной авиации.

По разным данным, ТУ-154 упал в море через 2 или 20 минут после вылета.

Версии причин катастрофы: техническая неисправность или террористический акт. По словам представителей Минобороны РФ, предварительная расшифровка "черных ящиков" показала, что на борту не было взрыва. Поэтому в Минобороны РФ считают эту катастрофу следствием ошибок командира самолета.

28 ноября 2016. Катастрофа Avro RJ85 в Колумбии

Погибших: 71

Причина: нехватка топлива/отказ систем питания

Место: 30 км от города Медельин

Самолет: Avro RJ85

Авиакомпания: LaMIA

На борту самолета находились футболисты и сотрудники клуба "Шапекоенсе". Трем футболистам – Алану Рушелу, Жаксону Фоллманну и Нето, двум членам экипажа и журналисту посчастливилось выжить. Вратарь команды Данило также выжил в аварии и был доставлен в больницу, откуда успел позвонить своей жене, но впоследствии скончался в больнице.

Колумбийская власть заявила, что причиной катастрофы стал человеческий фактор: ряд ошибок в подготовке к полету.

29 октября 2018. Катастрофа Самолета Boeing 737 в Индонезии

Погибших: 189

Причина: выясняется

Место: Яванское море, в 11 километрах от западного побережья острова Ява

Самолет: Boeing 737 MAX

Авиакомпания: Lion Air

О причинах катастрофы пока неизвестно. По информации сайта Flightradar, который отследил движение Боинга, Самолет изменил направление движения с юга на север, а потом траектория полета внезапно оборвалась над побережьем острова Ява.

Во время спасательной операции спасателям не удалось найти ни одного выжившего пассажира.