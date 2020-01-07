Третій Рейх зазнав величезних збитків: деталі легендарної британської атаки

Після початку Другої світової війни всі лідери країн членів Антигітлерівської коаліції роздумували над стратегіями якнайшвидшого її завершення. Один із британських конструкторів запропонував позбавити німців великих запасів води. Водосховища були необхідні для промисловості держави та, відповідно, для розробки військового обладнання й активного ведення бойових дій.

Так зародився план операції під кодовою назвою Chastise. Було вирішено зруйнувати дамби та греблі водосховищ у промисловому районі Рурського регіону. Труднощі в реалізації цього плану виникли практично відразу.

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Згідно з розрахунками, для того, щоб знищити масивну конструкцію, укріплену бетоном, необхідно 30 тонн вибухівки. Проте підняти таку бомбу на той час не зміг би жоден бомбардувальник. Було очевидно, що вибухівку потрібно розділити на декілька менших бомб.



Літак британських Королівських ВПС

Відповідно, значно зростала кількість вильотів, яка також залежала від точності попадання кожної наступної бомби в ціль. Тобто, для досягнення результату бомба в момент вибуху мала притиснутися до стіни дамби і в цей час сягнути оптимальної для вибуху глибини.

Як вдалося втілити план

Тож автор ідеї Бернс Воллес на одному з озер Британії сконструював уп'ятеро менший прототип греблі Менезе, яка була найбільшою в Рурському регіоні, та яку планували знищити першою. На цьому озері почали проводити випробування ефективності головної ідеї операції. Для реалізації плану, окрім спеціально обладнаних бомбардувальників, довелося створити й особливі бомби.



Бернс Воллес

Створені бомби мали працювати так:

Спершу бомба розкручувалася, а на відстані майже 400 метрів до цілі скеровувалася у воду.

Коли ж вибухівка приземлялася на поверхню води, вона починала стрибати в напрямку дамби.

Досягнувши цілі, бомба тонула, притискалася до стіни і на глибині орієнтовно десяти метрів відбувався вибух.

Численні випробування довели ефективність стратегії, тож британське керівництво беззаперечно схвалило проведення операції. Загалом Воллес вважав за необхідне зруйнувати три основні гідроспоруди: дамбу Менезе, яка розташована на ріці Мене (правій притоці Руру), а також дамби на ріках Едер та Сорп.

Атака на німецькі водосховища

У лютому 1943 року для реалізації операції сформували ескадрилью бомбардувальників "Ланкастер". Командувачем загону призначили полковника Ґая Ґібсона. Упродовж декількох тижнів перед атакою за водосховищами спостерігали розвідники, які стежили за змінами рівня води. Бургомістр регіону підозрював про ймовірність атаки і неодноразово просив командування Вермахту посилити оборону дамб, проте безуспішно.



Ґай Ґібсон

Дамба річки Менезе

Операція Chastise розпочалася ввечері 16 травня 1943 року. О 21:00 на завдання вилетіли 19 бомбардувальників. Екіпаж командувача першим атакував дамбу Менезе. Перша бомба вдало досягла цілі, але гребля встояла. Коли ж вода в озері вгамувалася вилетів другий екіпаж, проте їхню атаку відбивав захист супротивників – двох бомбардувальників було підбито.



Дамба річки Менезе після атаки

Третій бомбардувальник, у крило якого влучили два снаряди, все-таки зміг влучно скинути бомбу. Але й після цього дамба встояла на місці. Атаку завершив наступний пілот, після третьої бомби гребля врешті не витримала і маса води полилася на інший бік із шаленою силою.

Дамба річки Едер

Коли ж першої цілі було досягнуто, решта загону повернули на дамбу річки Едер. У цей час у долині був густий туман, тож пілотам довелося нелегко. Бомбардувальникам вдалося скинути першу бомбу лише під час сьомого заходу на коло. Другу дамбу зруйнували за ідентичним планом. Після вибуху третьої бомби греблю прорвало.



Дамба річки Едер після бомбардування

Дамба річки Сорп

Остання ціль, дамба на річці Сорп, стала найскладнішою для бомбардувальників. Кожна атака пілотів завершувалася фіаско, пробоїн не було видно. Можливо, на ефективність вплинуло те, що пілотів залишилося значно менше відтоді, як вони вилітали до першої цілі.



Учасники операції Chastice

Під час останньої атаки гребля все-таки тріснула, але встояла на місці. Тієї ночі, з 16 на 17 травня, з 19 бомбардувальників на базу не повернулося вісім, загинули 53 льотчики.

Як у Британії вшанували учасників операції

Після операції британські пілоти стали національними героями. 34 були нагороджені орденами та "Хрестами за видатні заслуги". 27 травня король Георг VI навідався до знаменитого підрозділу та затвердив його емблему. На ній була зображена зруйнована гребля, з якої лилася вода, і девіз: "Після нас хоч потоп!".



Король Георг VI спілкується з учасниками воєнної операції



Емблема 617 ескадрильї Королівських ВПС

Яких збитків зазнала Німеччина

Цей славетний для британських повітряних військ потоп і справді завдав великої шкоди уряду Третього рейху. Збитків зазнали 125 підприємств, було зруйновано десятки мостів, загинули тисячі особин худоби, житлові будинки та заводи залишилися без енергії.

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Операція Chastise стала легендарною та унікальною атакою Другої світової війни. Завдяки їй вдалося завдати значних збитків військовій економіці Третього рейху і, відповідно, сповільнити їхні бойові дії. На відбудову дамб тоді кинули всі сили, а відновити їх німцям вдалося вже до 23 вересня 1943 року.