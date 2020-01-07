Третий Рейх понес огромные убытки: детали легендарной британской атаки

После начала Второй мировой войны все лидеры стран членов Антигитлеровской коалиции размышляли над стратегиями скорейшего ее завершения. Один из британских конструкторов предложил лишить немцев больших запасов воды. Водохранилища были необходимы для промышленности государства и, соответственно, для разработки военного оборудования и активного ведения боевых действий.

Так зародился план операции под кодовым названием Chastise. Было решено разрушить дамбы и плотины водохранилищ в промышленном районе Рурского региона. Трудности в реализации этого плана возникли практически сразу.

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Согласно расчетам, для того, чтобы уничтожить массивную конструкцию, укрепленную бетоном, необходимо 30 тонн взрывчатки. Однако поднять такую бомбу в то время не смог бы ни один бомбардировщик. Было очевидно, что взрывчатку нужно разделить на несколько меньших бомб.



Самолет британских Королевских ВВС

Соответственно, значительно возрастало количество вылетов, которое также зависело от точности попадания каждой последующей бомбы в цель. То есть, для достижения результата бомба в момент взрыва должна была прижаться к стене дамбы и в это время достичь оптимальной для взрыва глубины.

Как удалось воплотить план

Поэтому автор идеи Бернс Уоллес на одном из озер Британии сконструировал впятеро меньший прототип плотины Менезе, которая была крупнейшей в Рурском регионе, и которую планировали уничтожить первой. На этом озере начали проводить испытания эффективности главной идеи операции. Для реализации плана, кроме специально оборудованных бомбардировщиков, пришлось создать особые бомбы.



Бернс Уоллес

Созданные бомбы должны были работать так:

Сначала бомба раскручивалась, а на расстоянии почти 400 метров до цели направлялась в воду.

Когда же взрывчатка приземлялась на поверхность воды, она начинала прыгать в направлении дамбы.

Достигнув цели, бомба тонула, прижималась к стене и на глубине ориентировочно десяти метров происходил взрыв.

Многочисленные испытания доказали эффективность стратегии, поэтому британское руководство беспрекословно одобрило проведение операции. В целом Уоллес считал необходимым разрушить три основные гидросооружения: дамбу Менезе, которая расположена на реке Мене (правом притоке Руру), а также дамбы на реках Эдер и Сорп.

Атака на немецкие водохранилища

В феврале 1943 года для реализации операции сформировали эскадрилью бомбардировщиков "Ланкастер". Командиром отряда назначили полковника Гая Гибсона. В течение нескольких недель перед атакой за водохранилищами наблюдали разведчики, которые следили за изменениями уровня воды. Бургомистр региона подозревал о вероятности атаки и неоднократно просил командование Вермахта усилить оборону дамб, однако безуспешно.



Гай Гибсон

Дамба реки Менезе

Операция Chastise началась вечером 16 мая 1943 года. В 21:00 на задание вылетели 19 бомбардировщиков. Экипаж командующего первым атаковал дамбу Менезе. Первая бомба удачно достигла цели, но дамба устояла. Когда же вода в озере успокоилась вылетел второй экипаж, однако их атаку отбивала защита противников – два бомбардировщика были подбиты.



Дамба реки Менезе после атаки

Третий бомбардировщик, в крыло которого попали два снаряда, все-таки смог точно сбросить бомбу. Но и после этого дамба устояла на месте. Атаку завершил следующий пилот, после третьей бомбы плотина в конце концов не выдержала и масса воды полилась на другую сторону с большой силой.

Дамба реки Эдер

Когда же первая цель была достигнута, остальная часть отряда повернула на дамбу реки Эдер. В это время в долине был густой туман, поэтому пилотам пришлось нелегко. Бомбардировщикам удалось сбросить первую бомбу лишь во время седьмого захода на круг. Вторую дамбу разрушили по идентичному плану. После взрыва третьей бомбы плотину прорвало.



Дамба реки Эдер после бомбардировки

Дамба реки Сорп

Последняя цель, дамба на реке Сорп, стала самой сложной для бомбардировщиков. Каждая атака пилотов завершалась фиаско, пробоин не было видно. Возможно, на эффективность повлияло то, что пилотов осталось значительно меньше с тех пор, как они вылетали к первой цели.



Участники операции Chastice

Во время последней атаки плотина все-таки треснула, но устояла на месте. Той ночью, с 16 на 17 мая, из 19 бомбардировщиков на базу не вернулись восемь, погибли 53 летчика.

Как в Британии почтили участников операции

После операции британские пилоты стали национальными героями. 34 были награждены орденами и "Крестами за выдающиеся заслуги". 27 мая король Георг VI посетил знаменитое подразделение и утвердил его эмблему. На ней была изображена разрушенная плотина, с которой лилась вода, и девиз: "После нас хоть потоп!".



Король Георг VI общается с участниками военной операции



Эмблема 617 эскадрильи Королевских ВВС

Какие убытки понесла Германия

Этот славный для британских воздушных войск потоп действительно нанес большой ущерб правительству Третьего рейха. Убытки понесли 125 предприятий, были разрушены десятки мостов, погибли тысячи особей скота, жилые дома и заводы остались без энергии.

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Операция Chastise стала легендарной и уникальной атакой Второй мировой войны. Благодаря ей удалось нанести значительный ущерб военной экономике Третьего рейха и, соответственно, замедлить их боевые действия. На восстановление дамб тогда бросили все силы, а восстановить их немцам удалось уже к 23 сентября 1943 года.