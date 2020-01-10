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      Неординарное изобретение авиации: почему самолет BV-141 разочаровал Германию

      Одна история 74 Читати новину українською

      После прихода к власти в Германии национал-социалистической партии в стране началось развитие военной сферы. В частности, авиации. Так в начале 1937 года Имперское министерство авиации поставило перед компаниями задачу создать новый разведывательный самолет.

      Он должен был выполнять функции бомбардировщика и штурмовика. Главной целью было расширить поле зрения из кабины, в которой должны поместиться три человека. За это взялись компании Arado и Focke-Wulf.

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      Первая фирма похвасталась своей разработкой – разведывательным самолетом Fw 189. Вскоре Arado предложила свой прототип самолета – Ar.198, который получился не совсем удачным. После этого министерство продолжило конкурс по проектированию. Они позволили другим компаниям выдвигать собственные творения.

      Самый оригинальный самолет

      В то же время на арену вышла компания Blohm und Voss. Именно она представила оригинальный вариант новейшей техники – разведывательный самолет BV-141.

      розвідувальний літак
      Самолет Blohm und Voss-141

      Их самолет был с асимметричной кабиной и обрубленным горизонтальным оперением. Таким образом они достигли поставленной цели – улучшить обзор для пилота.

      Справа была гондола для экипажа, сконструированная с органического стекла. Цилиндрический фюзеляж со встроенным двигателем Bramo 323 размещался слева. Фюзеляж заканчивался хвостовым оперением. Он смещался влево, чтобы обеспечить стрелку больший обзор.

      Сначала Технический департамент скептически относился к этой разработке. Они думали, что симметричная конструкция создавала опасный дисбаланс.

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      После первого же испытания 25 февраля 1938 года их мнение изменилось.

      О недостатках экспериментального изобретения и основных модификациях

      Повышенная чувствительность управления и скольжение при посадке – главные недостатки самолета. Несмотря на это, саму разработку Blohm und Voss признали. С компанией заключили контракт на выпуск трех экспериментальных самолетов, а воздушное судно получило название BV-141.

      розвідувальний літак
      Гондола для экипажа, сконструированная с органического стекла

      Конструкторы начали совершенствовать эту модель. Они перепроектировали кабину экипажа.

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      Установили два пулемета размером 7,9 миллиметров спереди и еще два располагались на подвижных установках. На следующих версиях самолета уже можно было подвешивать четыре 50-килограммовые бомбы. Также вырос общий размер самолета из-за увеличения площади крыльев и длины. Пришлось удлинить фюзеляж для улучшения устойчивости.

      літак
      Четвертый предсерийный BV-141

      Имперское министерство авиации впоследствии сошлось во мнении, что самолет Blohm und Voss отвечает критериям задачи. Поэтому в компании заказали еще пять прототипов, которые должны были предшествовать запуску серийного производства.

      Первая авария

      Сколько бы конструкторы не совершенствовали свой оригинальный самолет, все недостатки им устранить не удалось. Серьезные неисправности были в гидравлической системе разведывательного аппарата.

      Смотрите видео, как выглядит оригинальный самолет в полете:

      Вскоре после начала испытаний BV-141 четвертой версии потерпел крушение.

      Одна стойка шасси самолета оказалась заблокированной в спущенном положении, другая – осталась поднятой. После этих испытаний самолет должен был попасть в центр в Рехлине. Из-за инцидента официальные полеты пришлось отложить.

      Главные испытания и приостановление выпуска

      После завершения всех пяти заказанных единиц, начали испытания. Общие отчеты были одобрительными. Проверку проводили по всем показателям, включая бомбардировочные возможности самолета.

      В предыдущей программе: Бомбардировка Дрездена: страшная атака, которая уничтожила тысячи жизней и превратила город в руины

      Во время испытаний сбросили 58 бомб с различной высоты. Особенно отметили установленный специальный прицел для бомбардировки. Несмотря на все положительные отзывы, штаб-квартира воздушных сил Третьего Рейха негативно отнеслась к изобретению, а в 1940 году убедила Имперское министерство авиации отложить серийный выпуск BV-141 на неопределенный срок.

      розвідувальний літак
      BV-141

      Время для серийного выпуска оригинального самолета так и не наступило. Асимметричный многофункциональный BV-141 остался в истории мирового воздушного строительства в ограниченном количестве. Но он стал ярким примером изобретательности немецких конструкторов и прототипом для последующих авиационных достижений.

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      Автор: Игорь Шишак
      Теги: авиация Наука Одна история
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