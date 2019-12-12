Тайная военная разработка Третьего Рейха: почему сверхмощный проект потерпел неудачу

В течение Второй мировой войны на территориях боевых действий для транспортировки войск и тяжелого вооружения активно использовали планеры. Их перевозили на самолетах, в частности бомбардировщиках. Когда же планеры отцепляли от буксира, то они могли продолжать полет еще десятки километров, и, в итоге, бесшумно приземляться на небольших грунтовых площадках.

Поэтому в 1940 году руководству Третьего Рейха пришло в голову создать гигантский планер, который поражал бы врагов даже своим видом.

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Идея создания планера

После возникновения проблем во время десантной операции на Британских островах, в Германии встал вопрос разработки планера, который был бы способен транспортировать самоходные установки вместе с экипажем. Технический департамент местного министерства авиации немедленно направил список требований авиастроительным компаниям "Юнкерс" и "Массершмитт".

Они требовали, чтобы эскиз был готов меньше чем через месяц – до 1 ноября 1940 года. В то же время серийное производство должны были начать почти одновременно с разработкой. Каждая компания готовилась к выпуску 100 гигантских планеров.



Схема самолета, изготовленного компанией "Юнкерс"

Конструирование планера

Казалось, что "Юнкерсу" проект, который получил кодовое название "Операция Варшава", удается на славу. Уже с середины октября работники завода начали конструирование планера. Из-за его гигантских размеров "Юнкерс 322" сначала назвали "Голиафом".



Гуго Юнкерс – основатель одной из крупнейших немецких авиастроительных компаний

Работой над проектом руководил конструктор Генрих Хертель. Уже 31 октября 1941 года "Голиаф" представили Техническому департаменту, который одобрил такой результат, и через несколько дней приказал вдвое увеличить объемы производства транспорта.

Подбор материалов для изготовления самолета

Одним из требований правления было ограничение на использование ресурсов, поэтому все планеры должны были конструировать исключительно из древесины. Такое решение было взвешенным, несмотря на то, что подобные образцы – это одноразовые конструкции. После того, как они приземлились в отдаленном уголке, их нечасто можно было отбуксировать обратно.

Поэтому для производства использовали дешевые материалы. Однако, это создало дополнительные сложности для компаний, ведь они никогда не имели дела с деревом. Все их предыдущие разработки были из плотного металла. Кроме того, департамент утвердил новое название воздушного монстра – "Мамонт".

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Для изготовления сотен гигантских планеров компании пришлось использовать всю древесину, которую они только смогли получить. Каждый "Мамонт" был 30 метров в длину и 10 в высоту, а размах только одного крыла достигал 62 метров. Кроме того, на планере были специальные установки для стрельбы, оборудованные под пулеметы MG-15 или MG-131.



Планер "Мамонт"

Проблемы в конструировании

На последних этапах конструирования у "Юнкерса" начались неудачи. Лонжероны не выдерживали даже 60-процентной нагрузки, а качественной древесины было мало. Несмотря на это, 30 серийных "Юнкерс 322" уже были почти готовы.

Наблюдая за разработкой, один из руководителей ВВС Третьего Рейха Эрнст Удет заявил, что гигантский планер не будет устойчивым, даже если его удастся поднять в воздух.



Эрнст Удет

Транспортировка созданного планера

Кроме проектирования самого "Мамонта", была необходимость в создании транспортной тележки для него. Она должна была выдержать вес груженого планера. Это было нелегкой задачей для сотрудников компании. В конце концов тележка была создана из стальных труб и она весила более восьми тонн.

"Юнкерс 322" был готов к первому взлету только в апреле 1941 года. Один экземпляр был завершен полностью, остальные планера находились на разных стадиях сборки.

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Неудачу этой операции было заметно уже во время пробного взлета. Самолет, который транспортировал прикрепленный планер, на полной мощности смог оторвать "Мамонта" от земли лишь в конце взлетной полосы. Он сразу сбросил тележку, обломки которой срикошетили в планер.

Пилот пытался выровнять транспортное средство, однако планер поднялся выше и задел хвост буксира. Вскоре ему пришлось отцепить "Мамонта", поскольку и самому угрожало падение. Планер приземлился в двухстах метрах, через две недели его отбуксировали обратно на завод.

Закритие проекта

Конструкторы "Юнкерса" не планировали сдаваться. Сразу после неудачной попытки, они начали совершенствовать свои разработки. Однако, после нескольких следующих полетов, которые каждый раз завершались фиаско, всем стало очевидно, что "Операция Варшава" обречена на крах.



Логотип компании "Юнкерс"

Характеристики "Мамонта" были очень плохими. Уже в мае Технический департамент приказал "Юнкерс" прекратить работы по конструированию планера. Через несколько недель все изготовленные единицы разрезали на дрова для газогенераторных машин. Для создания "Мамонта" из государственной казны было списано более 45 миллионов марок.

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Но неудача с разработкой гигантского планера не остановила руководство Третьего Рейха от дальнейших идей создания гигантской техники. В течение последующих лет они еще не раз планировали удивить мир монстрами военной техники.