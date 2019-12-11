Игрушка без всякой пользы: впечатляющая история изобретения мобильного телефона

Александер Белл – легендарный ученый и изобретатель, который дал людям возможность общаться даже несмотря на большие расстояния между ними. В свое время он предсказывал, что через некоторое время собеседники смогут видеть друг друга во время разговора на расстоянии с помощью устройств.

Александер Белл – изобретатель мобильного телефона

Родился будущий "отец" телефонов в шотландском Эдинбурге в 1847 году. Дедушка изобретателя был основателем школы ораторского искусства. Впоследствии его дело продолжил отец Александра. Младший Белл также не изменил семейному делу.

Интересно! Забыл на ночь потушить печь: как крупный лондонский пожар разрушил город, но убил чуму

После получения медицинского и философского образования он начал преподавать музыку и ораторское мастерство в академии Уэстон-Хауз. В общем семья Белла изучала "Визуальное вещание", а отец Александра даже придумал систему, в которой звуки обозначали символами и картинками, которые изображали мимику речевого аппарата. Такой метод был предназначен для людей, которые не имели возможности эти звуки слышать.

В 1870 году, после смерти братьев Александра, семья переехала в Канаду, а затем в США. Таким образом они продолжали свои исследования уже в Бостоне. В то же время, самый младший член семьи работал над еще одним исследованием – передачей голоса по проводам.



И через 6 лет на Всемирной научной выставке в Филадельфии Белл представил свое новое изобретение под названием телефон. В том же году он получил патент. Однако на выставке старания Александра достойно не оценили, а само изобретение назвали игрушкой, от которой не будет никакой пользы.



Александер Белл

Сначала Белл пытался продать изобретение компании Western Union за 100 тысяч долларов, но представители компании не считали такую инвестицию выгодной. Через некоторое время Белл заставил Western Union жалеть о таком решении.

Конечно, сначала телефон не был совершенным. Устройство искажало звук, а вести беседу можно было лишь на расстоянии 250 метров друг от друга. Несмотря на это, изобретатель постоянно совершенствовал его. Александер работал не покладая рук, и когда смог довести изобретение до желаемого уровня мощности, уже упомянутая компания все-таки заключила с ним договор.



Телефон Александра Белла

Так в 1879 году была создана фирма Bell Company. Владельцем большей части акций был сам изобретатель, что принесло ему солидную прибыль. Телефонная связь и аппарат Белла приобрел широкую популярность. Уже к 1900 году в Соединенных Штатах было установлено 1,5 миллиона телефонов, а еще через два года их количество возросло до 13. Благодаря этому изобретению ученый обеспечил себе и своей семье жизнь в достатке. Умер Александер Белл в возрасте 75 лет от осложнений сахарного диабета.



Александер Белл умер от осложнений сахарного диабета

За изобретение телефона Белла восхваляло не одно поколение, а большинство и до сих пор считает его гением, который сделал возможным общение на расстоянии.

Скандал вокруг изобретения телефона



В 2002 году Конгресс США признал, что настоящим изобретателем телефона является итальянский ученый Антонио Меуччи. Он якобы создал аппарат гораздо раньше, однако ему не удалось получить на него патент, поэтому об изобретении тогда так никто и не узнал. После такого заявления многие стали считать, что Белл всего лишь использовал для создания телефона устройство итальянца, а ученые начали осуждать изобретателя за плагиат.

Важно! Мог стать эликсиром молодости, но взорвался: кто придумал и как применяли порох

В любом случае недооценивать гениального изобретателя нельзя. Кроме изобретения телефона, вокруг которого возникли споры, Белл создал множество невероятных аппаратов.



Что еще изобрел Александер Белл

В 1881 году Белл изобрел металлоискатель;

В 1909 – аэроплан, который положил начало канадской авиации.

Еще через 10 лет по его чертежам построили катер HD-4. Это судно на подводных крыльях развивало рекордную на то время скорость – 113 километров в час.



Металлоискатель Александра Белла

Александер Белл посвятил всю свою жизнь науке, он принимал активное участие в создании Национального географического общества и основал журнал National Geographic, который издается и сегодня. Получив большой заработок от продажи телефонов, ученый все больше вкладывал в развитие науки в целом.



Он всегда оказывал финансовую помощь молодым специалистам и ученым; сотрудничал с ними и продолжал заниматься развитием телефонии. К 1900 году было запатентовано около двух тысяч изобретений, связанных с этой отраслью. На заработанные средства Белл наконец открыл Институт, получивший название в честь итальянского физика – Алессандро Вольта. Александер Белл и до сих пор имеет звание одного из самых гениальных изобретателей всех времен. А его невероятные пророчества насчет изображения собеседника на телефоне уже давно стали реальностью.