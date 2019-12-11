Іграшка без жодної користі: вражаюча історія винайдення мобільного телефона

Александер Белл – легендарний учений і винахідник, який дав людям змогу спілкуватися навіть попри великі відстані між ними. Свого часу він пророкував, що через деякий час співрозмовники зможуть бачити один одного під час розмови на відстані за допомогою пристроїв.

Александер Белл – винахідник мобільного телефона

Народився майбутній "батько" телефонів у шотландському Единбурзі у 1847 році. Дідусь винахідника був засновником школи ораторського мистецтва. Згодом його справу продовжив батько Александра. Молодший Белл також не зрадив сімейній справі.

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Після здобуття медичної та філософської освіти він почав викладати музику та ораторську майстерність в академії Вестон-Хауз. Загалом родина Белла вивчала "Візуальне мовлення", а батько Александра навіть вигадав систему, у якій звуки позначали символами й картинками, які зображали міміку мовного апарату. Такий метод був призначений для людей, які не мали змоги ці звуки чути.

У 1870 році, після смерті братів Александра, родина переїхала в Канаду, а згодом – у США. Таким чином вони продовжували свої дослідження вже в Бостоні. Водночас, наймолодший член родини працював над ще одним дослідженням – передачею голосу за допомогою проводів.

І через 6 років на Всесвітній науковій виставці у Філадельфії Белл представив свій новий винахід, що мав назву телефон. Того ж року він отримав патент. Проте на виставці старання Александра гідно не оцінили, а сам винахід назвали іграшкою, від якої не буде жодної користі.



Александер Белл

Спершу Белл намагався продати винахід компанії Western Union за 100 тисяч доларів, але представники компанії не вважали таку інвестицію вигідною. Через деякий час Белл змусив Western Union шкодувати про таке рішення.

Звісно, спершу телефон не був досконалим. Пристрій спотворював звук, а вести бесіду можна було лише на відстані 250 метрів одне від одного. Попри це, винахідник постійно його вдосконалював. Александер працював не покладаючи рук, і коли зміг довести винахід до бажаного рівня потужності, уже згадана компанія все-таки уклала з ним договір.



Телефон Александра Белла

Так у 1879 році було створено фірму Bell Company. Власником більшої частини акцій був сам винахідник, що принесло йому солідний прибуток. Телефонний зв'язок та апарат Белла набув широкої популярності. Уже до 1900 року в Сполучених Штатах було встановлено 1,5 мільйона телефонів, а ще через два роки їхня кількість зросла до 13. Завдяки цьому винаходу науковець забезпечив собі та своїй родині життя в достатку. Помер Александер Белл у віці 75 років від ускладнень цукрового діабету.



Александер Белл помер від ускладнень цукрового діабету

За винайдення телефону Белла возвеличувало не одне покоління, а більшість і до сьогодні вважає його генієм, який уможливив спілкування на відстані.

Скандал довкола винайдення телефона

У 2002 році Конгрес США визнав, що справжнім винахідником телефону є італійський учений Антоніо Меуччі. Він нібито створив апарат набагато раніше, проте йому не вдалося отримати на нього патент, тож про винахід тоді так ніхто й не дізнався. Після такої заяви багато хто почав вважати, що Белл усього лише використав для створення телефону пристрій італійця, а науковці почали засуджували винахідника за плагіат.

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У будь-якому випадку недооцінювати геніального винахідника не можна. Окрім винайдення телефону, довкола якого виникли суперечки, Белл створив безліч неймовірних апаратів.

Що ще винайшов Александер Белл

У 1881 році Белл винайшов металошукач;

У 1909 – аероплан, який поклав початок канадській авіації.

Ще через 10 років за його кресленнями збудували катер HD-4. Це судно на підводних крилах розвивало рекордну на той час швидкість – 113 кілометрів за годину.



Металошукач Александра Белла

Александер Белл присвятив усе своє життя науці, він брав активну участь у створенні Національного географічного товариства та заснував журнал National Geographic, який виходить друком і до сьогодні. Отримавши великий заробіток від продажу телефонів, учений дедалі більше вкладав у розвиток науки загалом.

Він завжди надавав фінансову допомогу молодим фахівцям і вченим; співпрацював із ними та продовжував займатися розвитком телефонії. До 1900 року було запатентовано близько двох тисяч винаходів, пов'язаних із цією галуззю. На зароблені кошти Белл врешті відкрив інститут, який отримав назву на честь італійського фізика – Алессандро Вольта. Александер Белл і до сьогодні має звання одного з найгеніальніших винахідників усіх часів. А його неймовірні пророцтва про зображення співрозмовника на телефоні вже давно стали реальністю.