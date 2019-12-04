Мог стать эликсиром молодости, но взорвался: кто придумал и как применяли порох

С помощью пороха лечились и боролись с вредителями. В Китае им пытались омолодиться, и только потом смесь стала взрывчатым веществом, для создания новых видов оружия.

Селитра вместо соли

Согласно многочисленным предположениям, заслугу по изобретению пороха приписывают индусам, которые якобы создали эту смесь еще за 1,5 тысячи лет до рождения Христа. Но большинство исследователей, которые склонны опираться на факты, отдают первенство китайцам.

К теме: Оружие: Современные системы противоракетной обороны (Видео)

Основной составной частью пороха является селитра, это вещество было распространено еще в Древнем Китае. В некоторых местностях она встречалась в чистом виде, а сама по себе была похожа на пушистый снег, который только выпал. На этой территории селитру часто использовали как заменитель соли. Когда же ее смешивали с углем, можно было наблюдать небольшие вспышки.



Селитра напоминает снег Селитра напоминает снег В конце 5 века китайский медик Тао Хун-Цзин предложил использовать селитру в лечебных целях, в частности, для ускорения заживления ран. И лишь в 7 веке один из алхимиков Древнего Китая, используя это соединение, разработал первоначальный вариант пороха. Он смешал селитру, серу и рожковое дерево и нагрел эту смесь. Эксперимент завершился мощной вспышкой пламени.

Селитру использовали для заживления ран Селитру использовали для заживления ран Однако взрывная сила еще не была достаточно сильной, через некоторое время формулу создания взрывчатки усовершенствовали другие алхимики. Рожковое дерево заменили углем, а порох начали использовать для создания оружия. Порох изобрели случайно Согласно древним записям, исследователи предполагают, что взрывную смесь получили случайно. В то время китайцы пытались создать эликсир бессмертия, поэтому часто смешивали различные вещества, чтобы достичь желаемого результата. Неоднократно экспериментаторы умирали, употребляя свое зелье. Несмотря на это, изобретение пороха совсем не помогло им в желаемом деле, наоборот – вероятность погибнуть из-за использования смеси в военном искусстве значительно возросла.

Смесь начали более широко использовать в военном искусстве Сначала с помощью нее создали зажигательные снаряды. Их запускали с помощью специальной метательной машины. После запуска подожженное ядро взрывалось и разбрасывало вокруг тысячи мелких горючих частиц. Через некоторое время китайцы придумали, как использовать порох для развлечений, которые и сегодня не теряют своей популярности в мире. Они создали петарды и фейерверки. Их прототипом была набитая порохом бамбуковая соломинка, которую поджигали и запускали в небо.

Читайте также: Предновогодний фейерверк: в Кривом Роге мужчина вызвал взрыв в своей квартире

Однако, чаще всего смесь применяли все-таки в боевых целях. Когда качество пороха усовершенствовали, его начали использовать в фугасах и гранатах. Вскоре секрет создания смеси распространился и в других странах. О нем узнали монголы и арабы. Последние, в частности, проявили незаурядное мастерство в пиротехническом деле. Уже оттуда "рецепт" пороха добрался до Византии, а впоследствии и всей Европы.

Европейская история пороха

Среди европейцев существует и другая версия изобретения взрывчатой смеси. Согласно которой немецкий францисканский монах Бертольд Шварц случайно открыл свойства пороха в 1320 году.