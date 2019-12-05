Смерть сотен тысяч животных: шокирующие последствия крушения нефтяного танкера "Эксон Вальдиз"

Эта катастрофа вызвала ужасные последствия для окружающей среды. Случай навсегда остался в истории как одна из крупнейших катастроф, происходивших когда-либо на море.

23 марта 1989 года в 21:12 танкер, резервуары которого были доверху наполнены нефтью, вышел в море с терминала. Эта станция была расположена в Вальдизе, штат Аляска. Судно держало курс на Лонг-Бич, Калифорния, а его путь пролегал через залив Принца Вильгельма.

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Что известно об экипаже танкера

Сначала танкером управлял лоцман, который вскоре передал управление судном капитану – Джозефу Гейзлвуду. Именно его через некоторое время после трагедии будут называть главным виновником.



Джозеф Гейзлвуд

Капитан судна принял решение отойти от курса для того, чтобы избежать столкновения с небольшими айсбергами, которые дрейфовали неподалеку ледника Колумбия. Он немедленно сообщил об этом в береговую охрану штата, и когда получил разрешение, то отдал приказ изменить курс.

За час до полуночи Гейзлвуд без лишних колебаний передал командование судном помощникам, которые еще не успели отдохнуть после предыдущей смены. Проинструктировав работников, капитан спокойно пошел в каюту, поэтому вся ответственность за безопасное передвижение судна легла на плечи не слишком опытных и уставших рулевых и штурманов.

Как произошла авария

Трагедия постигла судно уже через час после того, как капитан покинул свой пост. Несмотря на то, что помощники якобы выполнили все инструкции, судно не успело удачно обогнуть в перешеек. Поэтому танкер налетел на Блайт-риф.



Пролив Принца Вильгельма возле Аляски

Согласно официальным документам, в резервуарах "Эксона Вальдиза" было 200 миллионов литров нефти. Из-за столкновения с рифом 40 миллионов из них беспрепятственно вытекло в море.

Ликвидация последствий

Работы по ликвидации топлива начали немедленно. Сперва для очистки начали активно использовать диспергатор. Его распыляли из вертолета непосредственно над образованным нефтяным пятном, которое занимало 28 тысяч квадратных километров.



Утечка нефти в море

Однако эти попытки оказались не такими успешными, как ожидали. Поверхность моря была слишком спокойной, поэтому диспергатор не смешивался с нефтью. Вскоре ликвидаторы решили изменить стратегию. Следующим шагом было искусственный поджег нефти.

Охваченную огнем территорию изолировали от остальной огнеупорной оградой. Эта попытка была более удачной, чем предыдущая, однако дополнительные поджоги осуществить не удалось из-за неблагоприятных погодных условий.



Спасатели подожгли нефть, чтобы очистить загрязненную территорию

Кроме того, вещество быстро добралась до береговой линии, где осело на отрезке двух тысяч километров. Спасатели начали механическую очистку территории. Это был кропотливый труд, ведь толстый слой нефти смешался с густыми бурыми водорослями, которые постоянно засоряли оборудование. Тем временем маслянистое вещество оседало во всех малодоступных местах.

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Гибель растительного и животного мира

Значительная часть затекла в многочисленные пещеры, которые расположены в заливе Принца Вильгельма. Оттуда нефть удаляли, подавая горячую воду под высоким давлением. В итоге эта процедура уничтожила значительную часть бактериальной популяции береговой линии моря. Много организмов, которые погибли, были основой цепи питания морской фауны, другие же – могли способствовать процессу разложения нефти.



Спасатели пытаются ликвидировать последствия аварии

Вскоре после аварии на окружающих территориях погибли сотни тысяч животных, в том числе почти 250 тысяч морских птиц, 300 тюленей и 22 касатки. Также катастрофа значительно уменьшила популяцию лосося, морских выдр и сельди.



Мертвый кит, найден во время ликвидации последствий катастрофы

Несмотря на все попытки очистить окружающую среду и ликвидировать последствия, почти 98 тысяч литров нефти глубоко осели в песчаном грунте береговой линии. Ее количество очень медленно, но неуклонно уменьшается каждый год.

Судебная тяжба после аварии

Против компании "Эксон" было подано более 38 тысяч исков в суд. Общая сумма начисленного штрафа составила ориентировочно пять миллиардов долларов США. Судебная волокита с многочисленными апелляционными заявлениями от корпорации длилась почти два десятка лет. Поэтому в 2008 году компания выплатила всего 507,5 миллионов долларов штрафа и еще 480 миллионов – за просроченные платежи.



Танкер "Эксон Вальдез" в море

Позиция компании была неизменной. Руководство посчитало, что катастрофа произошла из-за несчастного случая. Следовательно, корпорация потратила два миллиарда долларов на меры по очистке и около миллиарда на урегулирование судебных обвинений.

Политические последствия аварии

Для предотвращения вероятных случаев утечки нефти в будущем, Конгресс США уже в следующем году после аварии принял акт. Согласно ему, судам, которые осуществляли выброс нефти в пределах одного миллиона галлонов, было запрещено входить в пролив Принца Вильгельма.

Впоследствии губернатор Аляски издал постановление, согласно которому два буксира должны были сопровождать каждый груженый танкер в этом заливе.



Пролив Принца Вильгельма

К 2015 году Конгресс принял еще один закон, который касался перевозки нефти. Согласно ему, каждый танкер должен был быть с двойным корпусом.

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Авария "Эксон Вальдиз" на протяжении многих лет оставалась самой масштабной катастрофой по утечке нефти. Такой статус был закреплен за ней вплоть до 2010 года, когда на побережье Мексиканского залива взорвалась платформа Deepwater Horizon.