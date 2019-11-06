Офицеры-смертники: на что пошли японцы, чтобы отбить армию США

Камикадзе – это юные воины, которые добровольно и сознательно отдавали свою жизнь ради победы и благополучия Японской империи. Их считают феноменом офицеров-смертников, который возник а стране на завершающем этапе Второй мировой войны и серьезно повлиял на психологическое состояние противников.

Как появились воины-камикадзе

После поражения в битве за Мидуэй в июне 1942 года императорский флот потерял большое количество боевых единиц техники, а вместе с тем и инициативу в ведении войны против США. Через два года вблизи Марианских островов между вражескими войсками состоялась еще одна масштабная баталия, которая стала очередной катастрофой для Японии.

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Ситуация в империи каждый раз ухудшалась. В октябре того же года американцы высадились на филиппинском острове Лейте, откуда планировали массовое вторжение на архипелаг. Они хотели перекрыть японцам доступ к ресурсам Юго-Восточной Азии. Тогда адмирал Такидзиро Ониси, располагавший всего 40 самолетами, получил приказ помочь остаткам морского флота Японии, которые как раз направили к берегам Филиппин.

Во время штабного совещания командующий не скрывал своих пессимистических ожиданий и отметил, что, по его мнению, существует лишь один способ выполнить поставленную перед ним задачу. А именно – протаранить американский авианосец самолетом "Зеро", который будет вооружен 250-килограммовой бомбой. С этого момента и началась история воинов-камикадзе.

Отбор японцев в отряды

Название их происходит еще с XIII века. Камикадзе в переводе означает "божественный ветер" – так называли тайфуны, которые неоднократно спасали берега Японии от монгольского войска. Разрушительная непогода, которая сегодня часто влечет за собой многие беды в стране, в то время уничтожала вражеские корабли, за что и получила такое звучное название.

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Первый отряд летчиков-смертников был сформирован уже через два дня – 21 октября 1944 года. Группу возглавил один из самых опытных оставшихся в то время пилотов – Юкио Секи.



Юкио Секи

Конечно, обреченный на верную гибель лейтенант был не в восторге от такого решения, но не подчиниться приказу не имел права. Впоследствии процедуру отбора камикадзе усовершенствовали: были созданы специальные анкеты. Каждый летчик должен был написать свой утвердительный или отрицательный ответ о готовности быть зачисленным в ряды смертников. Тогда желающих разделяли на четыре группы по уровню желания умереть за свою страну. Учитывая мощную пропаганду, а также угрозу последствий в случае отказа от суицидальной атаки – желающих было более чем достаточно.



Японские воины-камикадзе

Отказывали в желании присоединиться к отряду только единственным сыновьям в семье и мужчинам, которые были кормильцами семей. Но иногда и им удавалось участвовать в спецоперациях, так как благодаря успешной пропаганде большинство населения считало такое самоубийство делом чести.

Первые бои воинов-камикадзе

Первая атака отряда камикадзе состоялась 25 октября 1944 года. Японцы обнаружили больше полусотни кораблей, которые прикрывали высадку американского десанта на Лейте. В 10:45 лейтенант Юкио Секи полетел к авианосцу "Сент-Ло", сбросил на него бомбу, перевернулся и врезался в нее. Затем раздался взрыв и огонь быстро добрался до топлива, арсенала бомб и торпед на корабле.

"Сент-Ло" пошел на дно, погибли более сотни моряков. После первых успешных атак, в течение следующего месяца ведения боев количество таранов смертниками значительно возросло. За это время с помощью "специальных ударных отрядов" вблизи Филиппин японцам удалось уничтожить 79 мощных единиц техники американского флота.

Оружие

Вскоре японцы усовершенствовали вооружение для смертников. В ноябре 1944 года начали использовать деревянные планеры с нежным названием "Ока", то есть "цветок сакуры". На носу размещалось больше тонны взрывчатки, в хвосте – ракетный двигатель. Таким образом, место для камикадзе было посередине. Однако большинство таких ракет были успешно сбиты американской обороной.



Японский торпедоносец, который использовали для запуска самолета-камикадзе



Американцы разбирают боеголовку на захваченном самолете камикадзе

Следующим изобретением японской инженерии были управляемые торпеды "Кайтэн". Сначала разработки предусматривали возможность спасения пилота с помощью катапульты, однако впоследствии конструкцию решили упростить. 20 ноября одна из таких торпед, которой руководил лейтенант, принимавший участие в разработке этого оружия, потопила американский танкер Mississinewa. Тогда погибли 63 члена экипажа. После такого успеха империя увеличила производство торпед.



Дети с ветками сакуры в руках прощаются с камикадзе

Битва за Окинаву

Следующая ожесточенная битва с помощью камикадзе произошла возле острова Окинава. В течение 10 недель в баталиях приняли участие 1465 самолетов, которыми управляли смертники. Почти все офицеры погибли. Большинство самолетов американцы сбивали еще до совершения атаки, однако японцы не останавливались. Командование войсками империи заявляло о подготовке тысяч летчиков-самоубийц, водолазов-камикадзе, начиненных взрывчаткой катеров и торпед "Кайтэн". Такая угроза подтолкнула Америку к радикальным действиям.



Авианосец горит после попадания в него камикадзе

6 и 9 августа 1945 года ВВС США совершили атомную бомбардировку городов Хиросима и Нагасаки. Такидзиро Ониси и после этого был решительно настроен на продолжение войны. Еще 13 августа он заявлял о победе и готовности пожертвовать 20 миллионами граждан, которые будут зачислены в отряды камикадзе. Однако уже через два дня император объявил о капитуляции. В тот же вечер "отец смертников" Ониси совершил ритуальное самоубийство. В записке адмирал просил прощения у душ погибших пилотов и призвал народ самопожертвенно бороться за благосостояние страны и мир во всем мире.



Такидзиро Ониси

Сколько воинов погибло

Данные о погибших камикадзе в разных списках существенно отличаются. Цифры колеблются от 2 до 4 тысяч смертников. Эффективность и оправданность таких потерь и до сих пор вызывает споры у исследователей. Японская пропаганда во время войны приписывала к достижениям камикадзе гораздо большее количество уничтоженных единиц флота США, чем их вообще было в Тихом океане.

Американцы же в свою очередь приуменьшали свои потери, чтобы показать атаки самоубийц полным безумием. Несмотря на это такая тактика ведения боя глубоко поразила мировое сообщество. Кто-то называет это героизмом, другие – чушью и неоправданными жертвами.

Впоследствии понятие камикадзе распространилось и на немецкие отряды зельбстопфер, что в переводе означает "люди, которые готовы к самопожертвованию". А со второй половины ХХ века название стали использовать и для обозначения террористов-смертников.