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      Вторая мировая война 1939-45: история, как началась и закончилась

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      Вторая мировая война 1939-45: история - как началась и закончилась война
      / Фото из открытых источников

      Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с того, что немецкие войска напали на Польшу. В ответ на агрессию Германии 3 сентября Великобритания и Франция объявили ей войну.

      После 17 сентября, в соответствии с заключенным пакта с Германией, СССР начал вторжение на территорию Польши, заняв Западную Украину и Беларусь. Новый советско-германский договор закрепил границы между СССР и Германией вдоль рек Сян и Буг. На западных землях бывшего польского государства нацисты создали Генерал-губернаторство, в состав которой вошли украинские Лемковщина, Надсянье, Холмщина и Подляшье. Большевики оккупировали Галичину и Волынь.

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      Каковы были причины Второй мировой войны?

      Главными причинами войны стали политические противоречия, порожденные несовершенной Версальской системой и агрессивная политика захвата нацистской Германии, Японской империи и Италии. Версальская система – это система мирных договоров, подписанных государствами-победителями Первой мировой войны – Великобританией, Французской республикой, США и Японской империей.

      Версальская система была также рассчитана на закрепление послевоенного передела мира и направлена ​​не только против побежденных государств, но и против национально-освободительного движения в колониях и зависимых странах.

      Советский Союз напал на Финляндию

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      30 ноября СССР напал на Финляндию, начав советско-финскую войну. С декабря по февраль 15 советских стрелковых дивизий неоднократно пытались прорвать "линию Маннергейма", которую обороняли 15 пехотных дивизий финнов, однако больших успехов в этом не достигли.

      Друга світова війна лінія Маннергейма історія
      "Линия Маннергейма"

      В начале марта 1940 года советские войска таки прорвали "линию Маннергейма" и захватили три четверти Выборга. 13 марта в Москве подписан мирный договор между Финляндией и СССР. Согласно ему, граница СССР на Карельском перешейке в районе Ленинграда и Мурманской железной дороги передвинута в сторону Финляндии и к СССР отошли некоторые острова в Финском заливе.

      Германия вторглась во Францию

      10 мая 1940 года Германия начала быстрое и активное наступление на Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Это наступление стало классическим примером "быстрой войны" – блицкрига. Вследствие нее Германия оккупировала Норвегию, Данию, Бельгию, Люксембург, Нидерланды, северные и центральные районы Франции.

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      Германия напала на СССР

      22 июня 1941 года Третий Рейх внезапно и без предупреждения напал на СССР. В первый же день была уничтожена или захвачена значительная часть советских боеприпасов, горючего и военной техники; уничтожено около 1200 самолетов. В течение 23-25 ​​июня советские фронты пытаются нанести контрудары, но терпят неудачу.

      25 июня советские самолеты бомбят финские аэродромы, в этот же день Финляндия объявляет войну СССР. Финские войска переходят в контрнаступление и вскоре возвращают себе Карельский перешеек, ранее захваченный Советским Союзом.

      В Украине 30 июня ОУН Степана Бандеры во Львове провозгласило Акт восстановления Украинского государства. В ответ на это немецкая оккупационная власть арестовала руководителей ОУН и отправила их в концлагеря.

      Акт проголошення Української держави історія Бандера ОУН Друга світова війна
      Акт провозглашения Украинского государства

      В июле немецкие войска захватили Латвийскую, Литовскую, Белорусскую, значительную часть Украинской, Молдавской и Эстонскую ССР.

      В тот же месяца СССР заключил соглашение о совместных действиях в войне против Германии с Великобританией, Чехословацкой и Польской республиками. Эти договоры послужили началом образования антигитлеровской коалиции.

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      19 июля Гитлер приказывает перенести направление главного удара с московского направления на южное (Киев, Донбасс) и северное (Ленинград). Взяв Шлиссельбург, немецкие войска берут Ленинград в кольцо. 6 сентября Гитлер своим приказом останавливает наступление группы войск на Ленинград, и отдает приказ перебросить все танки и значительную часть войск, чтобы как можно скорее начать наступление на Москву.

      30 сентября немецкие войска начали наступление на Москву, которое продолжили в ноябре. В октябре немецкие войска захватили почти весь Крымский полуостров, кроме Севастополя. Затем был захвачен Харьков и заняты главные города Донбасса.

      Битва за Москву Друга світова війна історія
      Битва за Москву

      К декабрю войска Третьего Рейха были остановлены на всех направлениях во время наступления на Москву. 5 декабря советские фронты переходят в контрнаступление. Успешное продвижение советских войск заставляет противника перейти к обороне по всей линии фронта. К началу 1942 года немцы были отброшены на 100-250 км километров на запад. Поражение под Москвой стало первым крупным поражением Вермахта в этой войне.

      Япония напала на базу США в Перл Харборе

      7 декабря 1941 года Япония внезапно напала на американскую военную базу Перл-Харбор (Гавайские острова). Так, Япония начала войну против США и Великобритании на Тихом океане и в Азии. После этого войну США объявили Третий Рейх и Италия. 1 января в Вашингтоне 26 стран (в том числе СССР, США, Великобритания) подписали Декларацию Объединенных Наций о совместной борьбе с Германией до победного конца.

      Напад на Перл-Харбор Друга світова війна історія
      Атака на Перл–Харбор

      США и Великобритания открыли Второй фронт в Западной Европе

      6 июня 1944 года объединенные против Германии союзные силы высаживаются в Нормандии. Операцией по высадке западных союзников в Северо-Западной Европе открыли Второй фронт. Тогда началась самая масштабная в то время в мировой истории высадка воздушного десанта с привлечением 12 тысяч самолетов. Высадка предшествовала морской десантной операции. В рамках последней почти 160 тысяч солдат союзников одновременно пересекли Ла-Манш и вторглись во Францию.

      Битва за Нормандию продолжалась в течение 2 месяцев, до 24 августа. Тогда главные силы противника были окружены в Фалезском котле, а 25 августа удалось освободить Париж. До конца августа союзники сосредоточили почти 3 миллиона личного состава на территории континентальной Европы.

      28 сентября немцы начали отступать с территории Северной Франции.

      висадка десанту в Нормандії Друга світова війна історія
      Высадка десанта в Нормандии

      Германия подписала акт о капитуляции в Реймсе, а затем – в Берлине

      16 апреля 1945 года Красная армия начала наступление на Берлин. 1 мая началась массовая капитуляция гарнизона Берлина. А2 мая генерал немецкой артиллерии Вейдлинг перешел линию фронта и сдался в плен. Через час он написал приказ о капитуляции Берлина.

      Битва за Берлин считается одним из самых масштабных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. Безвозвратные потери советских войск составили более 80 тысяч человек немецких – более 600 тысяч.

      Незадолго до капитуляции столичного гарнизона, 30 апреля, Адольф Гитлер застрелился в своем бункере. Его преемником стал гросс-адмирал Карл Дениц. Он создал собственное правительство, которое попыталось вести переговоры с союзниками, однако безуспешно. 23 мая все члены правительства были арестованы союзниками, в результате чего Третий Рейх прекратил существование.

      Мертвий Гітлер застрелився історія Друга світова війна
      Застреленный Адольф Гитлер

      7 мая генерал Йодль от имени германского командования подписал в Реймсе условия безоговорочной капитуляции. Советское правительство выразило категорический протест и требование подписать акт о безоговорочной капитуляции Третьего Рейха в Берлине с участием СССР.

      8 мая в занятом советскими войсками пригороде Берлина представители немецкого главнокомандования таки подписали акт о безоговорочной капитуляции вооруженных сил Германии. После этого Германию разделили на 4 оккупационные зоны: советскую, американскую, британскую и французскую.

      США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки

      После окончания войны в Европе, последним противником стран антифашистской коалиции оставалась Японская империя. К тому времени войну Японии объявили около 60 стран. Однако японцы не собирались капитулировать и объявили о ведении войны до победного конца.

      26 июля 1945 года главы правительств Великобритании, США и Китая потребовали капитуляции Японской империи. Однако японское правительство отклонило это требование.

      6 августа на Хиросиму, а 9 августа на Нагасаки американцы сбросили атомные бомбы. Тогда погибли и пострадали 250 тысяч человек, а японские города были почти стерты с лица земли.

      Хіросіма Нагасакі атомні бомби вибухи Друга Світова війна Японія
      Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

      Япония подписала акт об капитуляции. Вторая мировая война завершилась

      8 августа СССР объявил войну Японской империи, а 9 августа начал наступление. Японская армия была сосредоточена в Маньчжурии, Корее, на Сахалине, Курильских островах. Советские войска и монгольские соединения разгромили японскую армию в течение 2 недель.

      2 сентября на борту американского линкора "Миссури" был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японской империи. Самая большая война в истории человечества завершилась.

      Друга світова війна історія інфографіка

      Смотрите видео о мифах относительно 9 мая:

       

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      Автор: Ирина Лабяк
      Теги: Новости Украины 9 мая День Победы Публикации Статьи Война Степан Бандера СССР История
      Источник: 24 канал
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