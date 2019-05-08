Нужен ли украинцам праздник 9 мая? Ваше мнение

Война позади, однако споры не утихают и сейчас. Кто-то считает, что украинцы должны праздновать День победы 9 мая. Другие чтят память погибших 8 мая.

Почему, собственно, на Западе День победы над нацизмом празднуют 8 мая, а в постсоветских странах – 9-го? Из-за разницы в часовых поясах. Антигитлеровская коалиция приняла акт капитуляции Германии 8 мая в 23:01 по берлинскому времени. В то время в Москве уже было 00:01 9 мая.

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Кроме того, с 2005 года в ряде стран 8 мая отмечается провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

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