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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      Нужен ли украинцам праздник 9 мая? Ваше мнение

      235859 Читати новину українською
      День памяти
      День памяти / ntktv.ua

      Война позади, однако споры не утихают и сейчас. Кто-то считает, что украинцы должны праздновать День победы 9 мая. Другие чтят память погибших 8 мая.

      Почему, собственно, на Западе День победы над нацизмом празднуют 8 мая, а в постсоветских странах – 9-го? Из-за разницы в часовых поясах. Антигитлеровская коалиция приняла акт капитуляции Германии 8 мая в 23:01 по берлинскому времени. В то время в Москве уже было 00:01 9 мая.

      Читайте также: День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной

      Кроме того, с 2005 года в ряде стран 8 мая отмечается провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.

      Участвуйте в опросе 24 канала – когда украинцам стоит отмечать День победы над нацизмом?

       
      blog_ava
      День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной
      сегодня
      14198
      Теги: Новости Украины Новости политики История Война 9 мая Майские праздники Опрос 24
      Источник: 24 Канал
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