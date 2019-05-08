11:31
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Схеми братів Дубневичів: чому їм вигідно, щоб ТЕЦ на Львівщині не працювали
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Чи потрібне українцям свято 9 травня? Ваша думка

      2311737 Читать новость на русском
      День пам'яті
      День пам'яті / ntktv.ua

      Друга світова війна далеко позаду, однак суперечки не вщухають і зараз. Хтось вважає, що українці мають святкувати День перемоги 9 травня. Інші вшановують пам'ять загиблих 8 травня.

      Чому, власне, на Заході День перемоги над нацизмом святкують 8-го травня, а в пострадянських країнах – 9-го? Через різницю в часових поясах. Антигітлерівська коаліція прийняла акт капітуляції Німеччини 8 травня о 23:01 за берлінським часом. У той час у Москві вже було 00:01 9 травня.

      Читайте також: День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний

      Крім того, з 2005 року у низці країн 8 травня відзначається проголошений Генеральною Асамблеєю ООН День пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни.

      Беріть участь в опитуванні 24 каналу – коли українцям потрібно відзначати День перемоги над нацизмом?

       
      blog_ava
      Чому Йованович звільняють з посади посла США в Україні: у Конгресі зробили заяву
      сьогодні
      5808
      Теги: Новини України Новини політики Війна Історія 9 травня Травневі свята Опитування 24
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      сьогодні , 08:40 Перехід ЗСУ на стандарти НАТО: коментарі офіцерів з Великої Британії та України
      Антон Голобородько 2579
      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      сьогодні , 08:15 День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
      Андрій Шляхтін 22060
      Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 7 травня: обрання голови Антикорупційного суду та нова вигадка Росії
      2257
      Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      7 травня , 22:30 Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським
      2234
      Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      7 травня , 22:01 Реінтегрувати жителів Донбасу буде нескладно, – ветеран про перемоги і зради на війні
      Повернись живим 1485
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук