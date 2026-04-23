У тредсі знову відбувається справжній інформаційний хаос: користувачі масово питають, що означає загадкове скорочення УГЩ. 24 Канал намагається розібратися у цьому та зрозуміти, звідки з'явилася ця абревіатура і чому вона так швидко стала вірусною.

Дивіться також "Російськомовні щелепи", ВПО та Багряний: головне про скандал, в який вляпалась Емма Антонюк

Що таке УГЩ і що воно означає?

Спочатку абревіатура фігурувала як УГШ, а згодом почала трансформуватися, зокрема до варіантів УГЩ. Якщо загуглити це скорочення, можна натрапити на допис у Вікіпедії, який з'явився декілька годин тому, але згодом був видалений. У фрагментарному вигляді там розповідалося про те, що це може бути умовне позначення певної військової структури або об'єкта, однак офіційного підтвердження цьому немає.

Що пише Вікіпедія / скриншот з мережі

Паралельно користувачі тредсу почали вигадувати власні розшифровки та жарти, перетворюючи абревіатуру на окремий інтернет-мем. У коментарях під різними дописами можна побачити безліч версій, але жодна з них не має підтвердження, тому ситуація лише ще більше заплутується.

Ура Грошики Шуршать?,

– пише коментар ruslanabilyk.

Що таке УГЩ, думка українців / скриншоти з платформи тредс

У соцмережах також з'являються дописи, які публікують самі військові. Вони підхоплюють хвилю інтересу до цієї абревіатури, подаючи різні жартівливі або вигадані пояснення. У частині таких коментарів це подається як "щось закрите" або "внутрішнє угрупування", про яке нібито не можна говорити публічно, що ще більше підігріває увагу до теми. Водночас очевидно, що це радше гумор, а не офіційні пояснення чи реальні дані.

Повідомляємо, що відповідно до пункту 26.1 Статуту УГЩ суворо забороняється публікація особистих фотографій, а також будь-якого контенту, що може містити ознаки приватного або чутливого характеру,

– пише коментар artem_bezpechniy.



Пости на тему УГЩ / скриншот з платформи тредс

Дивіться також Назвала конфлікт "срачем": що відомо про поетесу Дар'ю Лісіч, яка опинилася у центрі скандалу

У підсумку наразі немає точної відповіді, що означає УГЩ. Найімовірніше, це черговий вірусний мем або внутрішній жарт, який поширився без чіткого початкового змісту. Так вже раніше було з усім відомим словосполученням six-seven, яке використовували усюди, а як виявилося, його значення ніхто точно не знає.

Які ще новинки будуть вам цікаві?