Как Сэмюэл Морзе сначала стал выдающимся художником, а затем изобретателем, и какие его работы стали самыми популярными, говорится на Britannica.
Как начался путь Сэмюэля Морзе как художника?
Сэмюэл Морзе родился 27 апреля 1791 года в семье географа и священника Джедиды Морзе. Сначала парень учился в Академии Филлипса в Андовере, штат Массачусетс. Впрочем там получил репутацию нестабильного и эксцентричного студента, а потому родители отправили его в Йельский колледж в Нью-Хейвене.
Дело в том, что отец и мать Морзе ожидали, что парень будет интересоваться именно наукой, но Сэмюэл предпочитал рисовать миниатюрные портреты.
Даже после окончания Йеля в 1810 году, когда он устроился клерком в одно из бостонских издательств, не оставлял живопись. Родителям оставалось только принять выбор юноши, а потому они поддержали его, когда тот отправился в Англию. Сэмюэл учился там искусству у художника Вашингтона Олстона.
В целом в художественном плане Морзе перенял популярные в то время британские стандарты, например исторический стиль живописи. Речь идет о романтизированных сценах прошлого с героическими фигурами на переднем плане. И выполнены такие картины обычно в яркой и драматической манере.
Когда же Морзе вернулся на родину в 1815 году, он заметил, что американцы не ценят его полотна так, как это делали британцы. Поэтому он изменил свой фокус на портретную живопись, чтобы зарабатывать на жизнь.
- Сначала он начал как странствующий художник в Новой Англии, Нью-Йорке и Южной Каролине.
- После 1825 года, поселившись в Нью-Йорке, он нарисовал одни из лучших портретов когда-либо созданных американским художником.
- В этом деле Морзе сочетал техническое мастерство и смелое изображение характеров своих героев с оттенком романтизма, который усвоил в Англии.
Какие известные картины нарисовал Морзе?
На странице в Facebook историка Александра Турчинова, который является специалистом в Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя, говорится о том, что Морзе, вместе с Генри Инманом, Эшером Дюраном, Уильямом Данлепом и Чарльзом Ингама, основал в Нью-Йорке общество живописцев – Национальную Академию дизайна (National Academy of Design). И сначала именно он был избран его президентом.
Как известно, наиболее известной картиной Морзе стала "Галерея Лувра", где художник изобразил Квадратный Салон Лувра, а на заднем плане изобразил в миниатюре столько шедевров, сколько смогло вместить полотно.
Легендарная картина Морзе / Фото из открытых источников
Зато за полотно "Умирающий Геркулес" он получил золотую медаль Лондонской королевской академии искусств. Создал эту картину художник во время учебы в Королевской академии художеств в Лондоне. В общем это картина, изображающая мифологического героя Геркулеса в момент его смерти.
Картина, из-за которой Морзе стал успешным в Лондоне / Фото из открытых источников
