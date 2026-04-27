Как Сэмюэл Морзе сначала стал выдающимся художником, а затем изобретателем, и какие его работы стали самыми популярными, говорится на Britannica.

Как начался путь Сэмюэля Морзе как художника?

Сэмюэл Морзе родился 27 апреля 1791 года в семье географа и священника Джедиды Морзе. Сначала парень учился в Академии Филлипса в Андовере, штат Массачусетс. Впрочем там получил репутацию нестабильного и эксцентричного студента, а потому родители отправили его в Йельский колледж в Нью-Хейвене.

Дело в том, что отец и мать Морзе ожидали, что парень будет интересоваться именно наукой, но Сэмюэл предпочитал рисовать миниатюрные портреты.

Даже после окончания Йеля в 1810 году, когда он устроился клерком в одно из бостонских издательств, не оставлял живопись. Родителям оставалось только принять выбор юноши, а потому они поддержали его, когда тот отправился в Англию. Сэмюэл учился там искусству у художника Вашингтона Олстона.

В целом в художественном плане Морзе перенял популярные в то время британские стандарты, например исторический стиль живописи. Речь идет о романтизированных сценах прошлого с героическими фигурами на переднем плане. И выполнены такие картины обычно в яркой и драматической манере.

Когда же Морзе вернулся на родину в 1815 году, он заметил, что американцы не ценят его полотна так, как это делали британцы. Поэтому он изменил свой фокус на портретную живопись, чтобы зарабатывать на жизнь.

Сначала он начал как странствующий художник в Новой Англии, Нью-Йорке и Южной Каролине.

После 1825 года, поселившись в Нью-Йорке, он нарисовал одни из лучших портретов когда-либо созданных американским художником.

В этом деле Морзе сочетал техническое мастерство и смелое изображение характеров своих героев с оттенком романтизма, который усвоил в Англии.

Какие известные картины нарисовал Морзе?

На странице в Facebook историка Александра Турчинова, который является специалистом в Нежинском государственном университете имени Николая Гоголя, говорится о том, что Морзе, вместе с Генри Инманом, Эшером Дюраном, Уильямом Данлепом и Чарльзом Ингама, основал в Нью-Йорке общество живописцев – Национальную Академию дизайна (National Academy of Design). И сначала именно он был избран его президентом.

Как известно, наиболее известной картиной Морзе стала "Галерея Лувра", где художник изобразил Квадратный Салон Лувра, а на заднем плане изобразил в миниатюре столько шедевров, сколько смогло вместить полотно.



Легендарная картина Морзе

Зато за полотно "Умирающий Геркулес" он получил золотую медаль Лондонской королевской академии искусств. Создал эту картину художник во время учебы в Королевской академии художеств в Лондоне. В общем это картина, изображающая мифологического героя Геркулеса в момент его смерти.



Картина, из-за которой Морзе стал успешным в Лондоне

