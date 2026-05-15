Соцсети охватила волна воспоминаний – пользователи массово распространяют выступления легендарного детского коллектива из Тернополя, который был настоящей звездой "нулевых". Речь идет о группе "Тернопольские парни", чьи искренние песни и энергичные танцы снова стали популярными через 20 лет.

Что известно о группе?

Как рассказывают под одним из постов "От Тарнополя до Тернополя", группа была создана еще в 1997 году на базе центра детского творчества под руководством Александры Бурмицкой. В состав "золотого квартета" входили двое Александров и двое Андреев.

"Стежечка" исполняют "Тернопольские мальчишки": смотреть видео

Маленькие артисты покоряли сцены всеукраинских фестивалей, сочетая народный фольклор с современной аранжировкой и профессиональной хореографией.

Это был глоток свежего воздуха в украинской детской музыке. Ребята не просто пели – они делали шоу, которое сегодня заставляет сердца взрослых украинцев биться чаще,

– пишут пользователи в комментариях под архивными видео.

Сегодня, когда эта композиция переживает настоящее "второе рождение", она вызывает у слушателей такой же ажиотаж, как и в момент своего релиза.

Красивые парнишки с прекрасными голосами!,

– пишет комментарий одна из пользовательниц платформы тик ток.



Как реагируют на песню другие пользователи / скриншоты из сети

Что стало с группой сейчас?

Сегодня тем самым "парубочкам" уже по 36 – 37 лет. Это взрослые мужчины, которые давно выбрали собственные жизненные пути. Несмотря на громкий успех в детстве, только один из участников коллектива остался в профессиональном музыкальном мире. Как и большинство детских проектов, ансамбль естественным образом завершил активную фазу, когда голоса участников начали меняться, а интересы выходят за пределы сцены.

