Сегодня, 13 мая, отмечают Всемирный день техники для будущего. И хотя прогресс в этой сфере развивается едва ли не ежедневно, стоит также вспоминать и давние открытия, которые не менее впечатляют. Ведь многие идеи прошлого сейчас кажутся странными или даже нереальными, но в свое время они поражали воображение и пытались решить вполне практические проблемы. Именно о таких необычных технологиях читайте в материале от 24 канала.

Смотрите также Материал будущего: изобретение японских ученых может решить одну из главных проблем человечества

Как выглядели самые странные изобретения в истории?

Автомобиль с лопатой для пешеходов

В 1930-х годах изобретатели пытались найти необычный способ уменьшить количество смертей на дорогах. Одной из таких идей стал так называемый "ловец пешеходов" – специальное устройство для автомобилей, который должен был спасать людей от наездов, рассказывает Atlas Obscura. Устройство, также известное как safety scoop или car catcher, крепилось к передней части автомобиля.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить



Автомобиль с лопатой для пешеходов / фото The Marginalian

В обычном режиме оно работало как бампер, однако в случае опасности водитель мог нажать рычаг, после чего специальный роликовый механизм опускался к дороге и буквально "подхватывал" человека, не давая ему попасть под колеса. В 1931 году журнал Modern Mechanix писал, что изобретение "буквально сметает пешехода с дороги и спасает его от почти неизбежной смерти под колесами". На архивных видео даже показывали демонстрацию работы механизма: автомобиль подхватывал человека специальным ковшом вместо того, чтобы сбить его.

Впрочем, система оказалась далеко не идеальной. Если автомобиль двигался слишком быстро или водитель не успевал активировать механизм, устройство уже не могло помочь. Интересно, что это был не единственный подобный эксперимент. Еще в 1924 году в Париже тестировали автомобиль с конструкцией, похожей на "лопату" спереди, а в 1970-х годах испытывали другой вариант "ловца пешеходов", который должен был удерживать людей прямо на капоте авто после столкновения.

Деревянные купальники

В конце 1920-х годов в США придумали один из самых необычных модных экспериментов – купальники из дерева, рассказывает The Vintage News. В 1929 году во время рекламной кампании деревообрабатывающей промышленности штата Вашингтон девушки позировали на пляже в наряде, сделанном из тонкого елового шпона.

Идея возникла в округе Грейс-Харбор – регионе, который в то время считался одним из крупнейших центров деревообрабатывающей промышленности в мире. Чтобы привлечь внимание к местному производству, компании организовали "Неделю дерева" и привлекли моделей, которых называли "еловыми девушками" (Spruce Girls). Купальники изготавливали из тонких листов елового шпона.



Женщины в деревянных купальниках / фото The Vintage News

В рекламе одежду описывали как дешевую, простую в создании, модную и даже практичную. Один из промороликов (короткое рекламное видео – 24 Канал) рассказывал историю девушки, которая якобы сделала себе купальник из остатков материала после строительства дома ее отцом. Журнал Popular Science тогда писал, что такие костюмы являются не только прочными, но и достаточно плавучими, чтобы помочь неуверенным пловцам держаться на воде.

По словам авторов, деревянные купальники не деформировались и не трескались даже после использования. На архивных фотографиях девушки в необычных костюмах позируют на пляже, играют у воды и даже стоят в прибое. Впрочем, были ли такие купальники действительно удобными, остается загадкой.

Смотрите также В Австралии массово выбрасывают солнечные панели: всплыла неожиданная проблема "зеленой" энергетики

Фортепиано для прикованных к постели

Во второй половине 19 – начале 20 века появлялись довольно необычные предметы быта, которые совмещали функциональность и элемент роскоши. Одним из таких изобретений стало так называемое "кровать-пианино". Это была трансформируемая конструкция, напоминающая вертикальное пианино, но внутри скрывала кровать, рассказывает Houston Piano Company.



Фортепиано для прикованных к постели / фото The Marginalian

Идея заключалась в том, чтобы экономить пространство в доме, не отказываясь от элементов комфорта и развлечений. Исследователи отмечают, что подобные вещи были особенно популярны в США, где ценили многофункциональную мебель. Пианино в то время считалось символом статуса и состоятельности, поэтому такая мебель также могла подчеркивать социальный уровень семьи.

Кроме того, кровать-пианино выполняла сразу две функции: служила местом для отдыха и одновременно декоративным элементом интерьера, который должен был производить впечатление на гостей. Существует также упоминание о подобном эксперименте в Великобритании в 1930-х годах – специальный вариант "кровати-инструмента", создан для людей, которые были вынуждены долго оставаться в постели. Впрочем, неизвестно, ли эта идея стала популярной, ведь впоследствии такие конструкции исчезли с производства.

Какие еще новости вам будут интересны?

Пока вы читали о древних необычных технологиях, стоит также обратить внимание на современные инновации Японии. Например, в магазинах там установлены специальные устройства, которые за считанные секунды помогают подобрать обувь и определить идеальный размер. В метро также используют автоматизированные решения: платформы могут подстраиваться под вагоны, уменьшая промежутки между ними.

Это делает посадку удобной и безопасной, в частности для родителей с детскими колясками и людей на инвалидных креслах. Кроме того, в часы пик сиденья в вагонах могут складываться, чтобы освободить больше пространства для пассажиров. Даже дождевая вода в Японии имеет эстетическое решение – вместо обычных водостоков часто используют декоративные цепи, по которым вода стекает с приятным, успокаивающим звуком.