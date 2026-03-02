Все из-за того, что в стране отсутствует эффективная система утилизации солнечных панелей, или повторного их использования, пишет Tech Xplore.

Почему солнечные панели на свалках стали проблемой для Австралии?

Хотя средний срок эксплуатации солнечных панелей достигает 20 – 30 лет, на практике их часто заменяют значительно раньше. В то же время их переработка является невыгодной, а для их повторного использования не хватает как необходимой инфраструктуры, так и законодательной базы.

Более того, новые панели подешевели настолько, что приобретение подержанных нередко теряет смысл. Дополнительно ситуацию осложняет отсутствие субсидий или льгот для установки панелей с вторичного рынка.

Солнечные панели

В разных штатах действуют свои законы, и единая система сертификации для старых панелей отсутствует. Поэтому монтажники остерегаются юридических последствий, а покупатели - рисков. Также нет отлаженного механизма тестирования и восстановления старых панелей, который позволил бы определить их реальный остаточный ресурс и уровень безопасности.

Как можно решить эту проблему?

Исследователи из Университета Южной Австралии предложили подход,, который может превратить старые панели в ценный ресурс и заложить основу для полноценного вторичного рынка.

Среди ключевых инициатив:

Сертификация и маркировка. Предлагается ввести обязательную проверку применяемых панелей с присвоением понятной категории, например, "золотой", "серебряный" или "бронзовый" класс в зависимости от их эффективности и прогнозируемого срока службы;

Предлагается ввести обязательную проверку применяемых панелей с присвоением понятной категории, например, "золотой", "серебряный" или "бронзовый" класс в зависимости от их эффективности и прогнозируемого срока службы; "Цифровой паспорт". Каждая панель должна получить индивидуальный "цифровой паспорт" (в формате QR-кода или записи в блокчейне), где будет полная история эксплуатации и производительности. Это упростит оценку его пригодности к повторной установке.

Если бы данные о производительности каждой солнечной панели записывались в соответствующую базу, доступную покупателям и регулирующим органам, это бы значительно снизило неопределенность в отрасли,

– отмечает доцент Сухбир Сандху.

Использованным панелям можно дать вторую жизнь

Ученые считают, что создание функционального вторичного рынка позволит не только сократить объемы отходов, но и максимально реализовать потенциал инвестиций в "зеленую" энергетику, сделав ее более устойчивой и циклической.

Какая новая технология может заменить солнечные панели?

Как сообщает ecoportal.net, команда экспертов из Корнельского университета при создании новой солнечной технологии вдохновилась биологическими процессами. Исследователи использовали принципы, по которым природа формирует листья и ракушки, способны эффективно улавливать свет под разными углами.

Технологию HelioSkin можно адаптировать к практически любой форме. Она не требует массивных металлических каркасов, ведь роль опоры выполняет само здание. Фактически, система позволяет превратить в источник солнечной энергии почти любую поверхность.

Это тонкий слой фотоэлектрических материалов, который по текстуре напоминает ткань. Он достаточно гибкий, чтобы точно повторять форму и рельеф объекта, на который его наносят.

