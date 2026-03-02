Усе через те, що в країні відсутня ефективна система утилізації сонячних панелей, чи повторного їх використання, пише Tech Xplore.

Чому сонячні панелі на звалищах стали проблемою для Австралії?

Хоча середній термін експлуатації сонячних панелей сягає 20 – 30 років, на практиці їх часто замінюють значно раніше. Водночас їх переробка є невигідною, а для їх повторного використання бракує як необхідної інфраструктури, так і законодавчої бази.

Ба більше, нові панелі подешевшали настільки, що придбання вживаних нерідко втрачає сенс. Додатково ситуацію ускладнює відсутність субсидій чи пільг для встановлення панелей із вторинного ринку.

Сонячні панелі / Фото Unsplash

У різних штатах діють свої закони, і єдина система сертифікації для старих панелей відсутня. Через це монтажники остерігаються юридичних наслідків, а покупці - ризиків. Також немає налагодженого механізму тестування та відновлення старих панелей, який дозволив би визначити їхній реальний залишковий ресурс і рівень безпеки.

Як можна розв'язати цю проблему?

Дослідники з Університету Південної Австралії запропонували підхід, що може перетворити старі панелі на цінний ресурс і закласти основу для повноцінного вторинного ринку.

Серед ключових ініціатив:

Сертифікація та маркування. Пропонується запровадити обов'язкову перевірку вживаних панелей із присвоєнням зрозумілої категорії, наприклад, "золотий", "срібний" чи "бронзовий" клас залежно від їхньої ефективності та прогнозованого строку служби;

Пропонується запровадити обов'язкову перевірку вживаних панелей із присвоєнням зрозумілої категорії, наприклад, "золотий", "срібний" чи "бронзовий" клас залежно від їхньої ефективності та прогнозованого строку служби; "Цифровий паспорт". Кожна панель має отримати індивідуальний "цифровий паспорт" (у форматі QR-коду або запису в блокчейні), де буде повна історія експлуатації та продуктивності. Це спростить оцінку його придатності до повторного встановлення.

Якби дані про продуктивність кожної сонячної панелі записувалися у відповідну базу, доступну покупцям і регулювальним органам, це б значно знизило невизначеність у галузі,

– зазначає доцент Сухбір Сандху.

Використаним панелям можна дати друге життя / Фото Unsplash

Вчені вважають, що створення функціонального вторинного ринку дозволить не лише скоротити обсяги відходів, а й максимально реалізувати потенціал інвестицій у "зелену" енергетику, зробивши її більш сталою та циклічною.

Яка нова технологія може замінити сонячні панелі?

Як повідомляє ecoportal.net, команда експертів із Корнельського університету під час створення нової сонячної технології надихнулася біологічними процесами. Дослідники використали принципи, за якими природа формує листя та мушлі, здатні ефективно вловлювати світло під різними кутами.

Технологію HelioSkin можна адаптувати до практично будь-якої форми. Вона не потребує масивних металевих каркасів, адже роль опори виконує сама будівля. Фактично, система дозволяє перетворити на джерело сонячної енергії майже будь-яку поверхню.

Це тонкий шар фотоелектричних матеріалів, який за текстурою нагадує тканину. Він достатньо гнучкий, щоб точно повторювати форму та рельєф об'єкта, на який його наносять.

