Про те, чому кришечки почали "прив'язувати" до пляшок, пояснили в ЛКП "Адміністратор послуги з управління побутовими відходами".

Чому кришечки почали прикріплювати до пляшки?

Кришечки почали прикріплювати до тари у зв'язку з новими нормами Європейського Союзу. Йдеться про вимоги директиви ЄС щодо одноразового пластику, яка зобов'язує виробників напоїв використовувати так звані "прив'язані" кришечки.

Таким чином Європа намагається зменшити негативний вплив пластикових відходів на довкілля. Усе через те, що кришечки є одним із найпоширеніших видів пластикових відходів, адже вони маленькі, легко губляться і часто не потрапляють на переробку.

Дедалі більше виробників прикріпляють кришечки до пляшки

Коли ж кришка залишається на пляшці, її значно складніше втратити. Крім того, така конструкція полегшує сортування сміття.

Перехід на новий формат упаковки також є частиною гармонізації українського ринку з європейськими стандартами, адже багато виробників вже працюють за правилами ЄС.

"Можливо, спочатку це здається незручним, але на практиці така проста зміна допомагає зменшити кількість пластикових відходів у довкіллі", – наголошують у повідомленні.

Наскільки пластикові кришки є поширеним типом відходів у світі?

За даними дослідження Європейської комісії, пластикові кришки від пляшок є серед найпоширеніших видів сміття, які знаходять на узбережжях. Вони входять до п'ятірки головних забруднювачів на берегах Північного та Чорного морів, а також до трійки – у Балтійському та Середземному морях.

Зокрема, в Середземному морі їхня частка сягає до 14% від усього виявленого сміття. За інформацією Stichting De Noordzee, на узбережжі Північного моря в Нідерландах фіксували від 20 до 128 кришок на кожен кілометр, причому понад 80% із 10 004 зібраних одиниць походили з упаковок для харчових продуктів та напоїв.

Пластикові кришки – один із найпоширеніших типів відходів

Водночас організація Ocean Conservancy повідомляє, що у 2023 році пластикові кришки посіли четверте місце серед найчастіше зібраних відходів у світі. У Північній Америці вони були другими за поширеністю, у Латинській Америці – третіми, а в Карибському регіоні, Центральній і Південній Азії – п'ятими.

Як із пластику можна отримати водень?

Вчені з Інституту фундаментальних наук та Сеульського національного університету розробили нову фотокаталітичну систему, яка дозволяє одночасно переробляти пластик і виробляти чистий водень. Технологія передбачає розкладання пластикових матеріалів на компоненти, зокрема етиленгліколь і терефталеву кислоту, які далі вступають у фотохімічну реакцію.

У результаті цього процесу утворюється водень, який вважається одним із найперспективніших джерел енергії майбутнього. Ключовою особливістю розробки є каталізатор, розміщений на спеціальній полімерній сітці на межі повітря та води.

Такий підхід дозволяє уникнути типових проблем, зокрема втрати каталізатора та небажаних зворотних реакцій, що знижують ефективність. Систему вже протестували у відкритому середовищі: установка площею один квадратний метр стабільно працювала понад два місяці навіть із використанням морської та водопровідної води.