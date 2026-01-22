Екологи попереджають: справжня загроза – не їжа, а пластикове пакування, що може нашкодити морським тваринам. Про це повідомляє CNN.

Як узбережжя Англії перетворилося на жовтий "фудкорт"?

На південному сході Англії узбережжя графства Східний Сассекс буквально засипало сирою картоплею фрі та цибулею. Причиною стала аварія на морі: під час сильних штормів наприкінці 2025 року та на початку січня контейнери з вантажних суден зірвалися за борт і вміст винесло на берег.

Найбільше постраждали пляжі поблизу курортного міста Істборн. За словами місцевого жителя Джоела Боннічі, спершу на узбережжі з’явилася цибуля в поліетиленових мішках, а згодом – пакети з картоплею фрі та чипсами.

Ми не очікували, що повернемо за ріг і побачимо нову картину з картоплею фрі та пакетиками з чіпсами, що тягнуться через пляж до маяка. Здалеку можна було б подумати, що пляж вкритий жовтим піском, як на тропічному острові,

– розповів Боннічі.

Місцеві жителі разом із волонтерами кілька днів поспіль виходили на пляжі, щоб збирати сміття. До прибирання долучалися цілі родини. За даними місцевої влади, лише за одну добу вдалося зібрати майже 2 тонни відходів – у кілька разів більше, ніж зазвичай у цю пору року.

Чому ця аварія може коштувати життя морським тваринам?

Екологи б’ють на сполох: головна небезпека полягає не в самій картоплі чи цибулі, а в пластиковому пакуванні, яке потрапило у море. Активісти з організації Plastic Free Eastbourne наголошують, що пластик становить серйозну загрозу для морських мешканців.

Поблизу Істборна мешкає колонія тюленів чисельністю 20 – 30 особин. За словами екологів, тварини можуть плутати пакети з їжею, адже у воді вони нагадують медуз.

Як зазначають активісти, тюлені та інші морські мешканці часто ковтають пластик, що може призвести до травм або загибелі.

У міській раді Істборна повідомили, що завдяки роботі волонтерів пляжі вдалося майже повністю очистити, однак екологічні наслідки інциденту ще оцінюють.

Минулі катастрофи показують: наслідки можуть бути значно гіршими