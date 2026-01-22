Экологи предупреждают: настоящая угроза – не еда, а пластиковая упаковка, что может навредить морским животным. Об этом сообщает CNN.

Как побережье Англии превратилось в желтый "фудкорт"?

На юго-востоке Англии побережье графства Восточный Сассекс буквально засыпало сырой картошкой фри и луком. Причиной стала авария на море: во время сильных штормов в конце 2025 года и в начале января контейнеры с грузовых судов сорвались за борт и содержимое вынесло на берег.

Больше всего пострадали пляжи вблизи курортного города Истборн. По словам местного жителя Джоэла Бонничи, сначала на побережье появился лук в полиэтиленовых мешках, а затем – пакеты с картофелем фри и чипсами.

Мы не ожидали, что повернем за угол и увидим новую картину с картошкой фри и пакетиками с чипсами, тянущихся через пляж к маяку. Издалека можно было бы подумать, что пляж покрыт желтым песком, как на тропическом острове,

– рассказал Бонничи.

Местные жители вместе с волонтерами несколько дней подряд выходили на пляжи, чтобы собирать мусор. К уборке присоединялись целые семьи. По данным местных властей, только за одни сутки удалось собрать почти 2 тонны отходов – в несколько раз больше, чем обычно в это время года.

Почему эта авария может стоить жизни морским животным?

Экологи бьют тревогу: главная опасность заключается не в самой картофеле или луке, а в пластиковой упаковке, которая попала в море. Активисты из организации Plastic Free Eastbourne отмечают, что пластик представляет серьезную угрозу для морских обитателей.

Вблизи Истборна обитает колония тюленей численностью 20 – 30 особей. По словам экологов, животные могут путать пакеты с едой, ведь в воде они напоминают медуз.

Как отмечают активисты, тюлени и другие морские обитатели часто глотают пластик, что может привести к травмам или гибели.

В городском совете Истборна сообщили, что благодаря работе волонтеров пляжи удалось почти полностью очистить, однако экологические последствия инцидента еще оценивают.

Прошлые катастрофы показывают: последствия могут быть значительно хуже