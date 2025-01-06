Последствия того, что случилось, мы будем ощущать еще много десятилетий даже после деоккупации Крыма. Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, добавив, что виновной однозначно является Россия и ее агрессия против Украины.

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Какие последствия аварии

Известно, что два танкера, которые затонули, не были предназначены для морского судоходства, а для речного. Поэтому Россия в очередной раз демонстрирует сознательное нарушение международного морского права. Из-за утечки мазута известно о гибели 61 китообразного, из них 32 – это случаи отравления, связанные с катастрофой танкеров.

Также отравлены очень много птиц, а мазут можно увидеть уже не только на южном берегу Крыма, а на западном. Малые фракции находят даже в районе Евпатории.

Птиц забирают, пытаются промывать их перья, но все равно много птиц умирает. Были случаи, когда их выпускают, но из-за последствий отравления они не могут жить. Не хватает орнитологов, зоологов для того, чтобы своевременно оказывать помощь,

– рассказал Эскендер Бариев.

Сначала птиц собирали и вывозили в зоопарки, но условий, надлежащих помещений для их содержания нет. Им нужна реабилитация, но птиц просто вымывают от мазута и выпускают. Из-за отравления они не могут плавать в воде, физиологические процессы нарушены, поэтому мы видим, что очень многие из них умирают.

Катастрофа на десятилетия

Серьезные проблемы есть с рыбами. Вполне вероятно, что через несколько лет ловить рыбу в Черном и Азовском морях будет невозможно, потому что она ядовита. Все эти проблемы замечают даже те местные, которые открыто не высказывали своего политического мнения. Сейчас экологи, крымчане бьют тревогу.

Люди привыкли там рыбачить, но теперь начинают понимать, что все, что происходит, является следствием оккупации Крыма Россией,

– отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Стоит заметить, что сначала оккупационная власть объявила чрезвычайное положение федерального уровня в Крыму, но в Севастополе только регионального. Грунт с мазутом, который собирают, не вывозят своевременно, поэтому он волнами снова попадает в море.

Это огромная проблема, ведь говорится о 4300 тонн мазута, которые оказались в море. Последствия будут ощутимыми даже через десятилетия.

Напомним, об аварии российских танкеров в Керченском проливе стало известно 15 декабря. Экологи заявили, что последствия мы будем замечать минимум 10 лет, а вред для экосистемы оценивают в 14 миллиардов долларов.