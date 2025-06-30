Екологічна катастрофа після аварії Starship

Це вже четвертий інцидент із ракетою Ілона Маска цього року. За інформацією The New York Times, вибух космічного корабля спричинив значно більші екологічні наслідки, ніж попередні невдалі запуски, повідомляє 24 Канал.

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Представники екологічної організації Conibo Global AC у мексиканському штаті Тамауліпас зафіксували жахливі наслідки катастрофи. Президент природоохоронної групи Хесус Еліас Ібарра Родрігес повідомив місцевому виданню Milenio про виявлення двох загиблих дельфінів та приблизно тисячі мертвих риб на узбережжі пляжу Багдад. Крім того, на поверхню води піднялися тіла кількох морських черепах.

Родрігес наголосив на необхідності запобігання екоциду, оскільки під загрозою опинилася велика кількість представників дикої фауни регіону. Хоча операції SpaceX на базі Starbase роками завдавали шкоди місцевим екосистемам, останні руйнування вважають найбільш катастрофічними за весь період діяльності компанії Маска.

Точні причини загибелі морських тварин поки що не встановлені, проте масштаби викликають серйозне занепокоєння екологів та урядовців. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум зробила різку заяву щодо діяльності SpaceX, пообіцявши переглянути всі аспекти ракетних запусків поблизу мексиканського кордону.

Мексиканський уряд активно вивчає порушення міжнародного законодавства з боку SpaceX для подання відповідних позовів проти компанії. Водночас керівництво SpaceX категорично відкидає будь-яку відповідальність за екологічні наслідки вибуху, стверджуючи про відсутність небезпеки для навколишнього середовища та токсичності матеріалів космічного корабля.

Нагадаємо, частина ракети під назвою Super Heavy вибухнула під час статичного вогневого випробування на майданчику SpaceX у Starbase, завдавши шкоди інфраструктурі, але обійшлося без постраждалих. Ілон Маск повідомив, що причиною вибуху Starship могла стати несправність у резервуарі високого тиску, розташованому в композитній оболонці вантажного відсіку.

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