Соцмереж охопила хвиля спогадів – користувачі масово поширюють виступи легендарного дитячого колективу з Тернополя, який був справжньою зіркою "нульових". Мова йде про гурт "Тернопільські парубочки", чиї щирі пісні та енергійні танці знову стали популярними через 20 років.

Що відомо про гурт?

Як розповідають під одним із постів "Від Тарнополя до Тернополя", гурт був створений ще у 1997 році на базі центру дитячої творчості під керівництвом Олександри Бурміцької. До складу "золотого квартету" входили двоє Олександрів та двоє Андріїв.

"Стежечка " виконуюють "Тернопільські парубочки": дивитись відео

Маленькі артисти підкорювали сцени всеукраїнських фестивалів, поєднуючи народний фольклор із сучасним аранжуванням та професійною хореографією.

Це був ковток свіжого повітря в українській дитячій музиці. Хлопці не просто співали – вони робили шоу, яке сьогодні змушує серця дорослих українців битися частіше,

– пишуть користувачі в коментарях під архівними відео.

Сьогодні, коли ця композиція переживає справжнє "друге народження", вона викликає у слухачів такий самий ажіотаж, як і в момент свого релізу.

Гарні парубочки з прекрасними голосами!,

– пише коментар одна з користувачок платформи тік ток.



Як реагують на пісню інші користувачі / скриншоти з мережі

Що стало з гуртом зараз?

Сьогодні тим самим "парубочкам" уже по 36 – 37 років. Це дорослі чоловіки, які давно обрали власні життєві шляхи. Попри гучний успіх у дитинстві, лише один із учасників колективу залишився у професійному музичному світі. Як і більшість дитячих проєктів, ансамбль природним чином завершив активну фазу, коли голоси учасників почали змінюватися, а інтереси виходять за межі сцени.

