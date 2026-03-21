Одна українська застільна пісня стала відомою завдяки виконанню артистки Оксани Білозір. У 1986 році вона почула її у Кабулі – пісню виконував один із українських військових під гітару. Мелодія настільки вразила артистку, що вона одразу вирішила додати її до свого репертуару. Згодом композиція стала популярною і отримала широке визнання, а сьогодні ця мелодія знайома багатьом і досі асоціюється з теплом і щирістю.
Яка українська пісня стала популярною завдяки Оксані Білозір?
Про це розповіли в одному з музичних шоу "Вгадай мелодію". Йдеться про українську народну пісню "Зеленеє жито, зелене", яка належить до обрядових і застільних композицій. Один із перших записів пісні зробила відома фольклористка Явдоха Зуїха. Широку популярність твір отримав завдяки естрадному виконанню Оксани Білозір.
Згодом композицію виконували також Національний хор імені Григорія Верьовки, Наталя Бучинська, Еріка та хор "Гомін". Сьогодні пісня часто звучить на родинних святах і вечорницях.
Що цікавого ви не знали про Оксану Білозір?
Оксана Білозір виросла у музичній родині: її мама мала талант до співу та грала на кількох інструментах, хоча не мала музичної освіти. Дитинство артистки минуло у містечку Яворів на Львівщині, розповідає Liza.ua.
Вона навчалася у музичному училищі та згодом вступила до консерваторії, що вдалося їй із другого разу. Перший сценічний виступ Оксани відбувся ще в шкільні роки, тоді вона виконала пісню "Степом, степом". Значний вплив на її становлення мав і батько, який був політичним в'язнем і передав доньці любов до України.
Широку популярність Білозір здобула у 1979 році, ставши солісткою ансамблю "Ватра", з яким виступала не лише в Україні, а й за кордоном. Її творчість неодноразово стикалася з цензурою, зокрема фільм про ансамбль довгий час був заборонений, але згодом все ж вийшов у ефір. У 2016 році співачка відзначила 40-річчя творчої діяльності великим концертом, який транслювався онлайн для глядачів у всьому світі.
