Примером ответа, который может помочь кандидатам во время собеседования, поделилась HR-менеджер компании Microsoft Анастасия в Threads.

Как отвечать на сложный вопрос на собеседовании?

Как отмечает HR-менеджер, отвечая на вопрос "Почему мы должны нанять именно вас, а не других кандидатов?", не стоит строить аргументы на сравнении с другими претендентами. Зато стоит четко объяснить собственную ценность для компании.

Например, рассказать о своем опыте в определенной области и предоставить конкретные результаты своей работы. HR советует подкреплять ответ конкретным примером из собственной практики. То есть кратко описать проблему, действия для ее решения и результат.

На собеседовании важно объяснить собственную ценность для компании / Фото Unsplash

Такой подход продемонстрирует, что вы не просто исполнитель задач, а человек, который берет ответственность за работу, решает проблемы и доводит дела до конца.

Каким вопросом Стив Джобс загонял в тупик на собеседовании?

Как пишет 3DVF, основатель Apple Стив Джобс во время собеседований задавал кандидатам один необычный вопрос, который помогал лучше понять их характер. Об этом он рассказал на конференции All Things Digital D8 в 2010 году.

Что вы чувствовали в свой худший день на работе?,

– спрашивал Джобс претендентов.

Стив Джобс / Фото GettyImages

Таким образом он пытался услышать не стандартные истории успеха, а честный рассказ о неудачах. По его мнению, реакция человека на сложные моменты может рассказать о нем значительно больше, чем резюме. Избегание ответа или слишком формальная реакция могли свидетельствовать о недостатке самоанализа или эмоционального интеллекта.

Зато искренний ответ демонстрировал зрелость, устойчивость и способность учиться на ошибках.

