Это будет происходить на фоне стремительного развития центров обработки данных и бума искусственного интеллекта. Об этом пишет Fortune.

Какие профессии будут самыми востребованными в будущем?

В интервью Channel 4 News Хуанг отметил, что стремительное развитие сферы обработки данных резко повысило спрос на технические специальности, и посоветовал молодежи рассматривать обучение в профессиональных училищах.

Если вы электрик, сантехник, плотник - нам понадобятся сотни тысяч таких специалистов, чтобы построить все эти заводы,

– подчеркнул глава Nvidia.

Хуанг отметил, что сектор квалифицированного труда в разных странах будет переживать подъем. В частности, строители, по его словам, могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в год даже без диплома о высшем образовании.

Строители смогут зарабатывать более 100 тысяч долларов

В издании также отметили, что Nvidia инвестирует 100 миллиардов долларов в OpenAI для поддержки развития центров обработки данных. По оценкам McKinsey & Company, к 2030 году общий объем инвестиций в такие объекты может достичь 7 триллионов долларов.

Один центр обработки данных площадью около 25 тысяч квадратных метров способен обеспечить работой до 1 500 строителей. После завершения строительства объект обычно обслуживают примерно 50 штатных работников, а каждое такое рабочее место дополнительно стимулирует создание еще 3,5 рабочих мест в смежных сферах.

В то же время в интервью CNBC Хуанг заметил, что если бы ему снова было 20 лет, он бы выбрал обучение по направлениям, связанными с физическими науками, а не программированием.

Сможет ли ИИ заменить офисных работников в ближайшее время?

Как пишет Financial Times, Руководитель направления искусственного интеллекта в Microsoft Мустафа Сулейман заявил, что искусственный интеллект радикально изменит экспертную и офисную работу в течение следующих 12 – 18 месяцев.

Он также подчеркнул, что в течение двух – трех лет ИИ-агенты смогут более эффективно координировать рабочие процессы в крупных организациях, обучаться и выполнять все более автономные задачи.

Создание новой модели ИИ станет подобным созданию подкаста или написанию блога: можно будет разработать ИИ под конкретные потребности любой организации и каждого человека на планете,

– пояснил он.

Однако доцент кафедры экономики Стокгольмского университета Йоонас Тухкури, которого цитирует Yle, отнесся к прогнозам Сулеймана скептически, отметив, что влияние ИИ на рынок труда пока остается неопределенным.

"Если говорить о ближайшем будущем – год или полтора – очень маловероятно, что из-за ИИ произойдут масштабные изменения в профессиональной структуре", – заявил Тухкури.

Сейчас влияние ИИ на рынок труда является неопределенным

Он отметил, что экспертная работа включает различные задачи и требует комплексной компетентности. Например, в юриспруденции ИИ может помогать анализировать документы, но принятие решений и этическая оценка остаются за человеком.

В аудите важна не только проверка цифр, но и общая оценка ситуации. Руководитель проекта должен взаимодействовать с командой, коммуницировать и принимать решения, а в маркетинге ключевым элементом являются переговоры, которые сложно автоматизировать.

