Это будет происходить на фоне стремительного развития центров обработки данных и бума искусственного интеллекта. Об этом пишет Fortune.
В интервью Channel 4 News Хуанг отметил, что стремительное развитие сферы обработки данных резко повысило спрос на технические специальности, и посоветовал молодежи рассматривать обучение в профессиональных училищах.
Если вы электрик, сантехник, плотник - нам понадобятся сотни тысяч таких специалистов, чтобы построить все эти заводы,
– подчеркнул глава Nvidia.
Хуанг отметил, что сектор квалифицированного труда в разных странах будет переживать подъем. В частности, строители, по его словам, могут зарабатывать более 100 тысяч долларов в год даже без диплома о высшем образовании.
Строители смогут зарабатывать более 100 тысяч долларов / Фото Unsplash
В издании также отметили, что Nvidia инвестирует 100 миллиардов долларов в OpenAI для поддержки развития центров обработки данных. По оценкам McKinsey & Company, к 2030 году общий объем инвестиций в такие объекты может достичь 7 триллионов долларов.
Один центр обработки данных площадью около 25 тысяч квадратных метров способен обеспечить работой до 1 500 строителей. После завершения строительства объект обычно обслуживают примерно 50 штатных работников, а каждое такое рабочее место дополнительно стимулирует создание еще 3,5 рабочих мест в смежных сферах.
В то же время в интервью CNBC Хуанг заметил, что если бы ему снова было 20 лет, он бы выбрал обучение по направлениям, связанными с физическими науками, а не программированием.
Как пишет Financial Times, Руководитель направления искусственного интеллекта в Microsoft Мустафа Сулейман заявил, что искусственный интеллект радикально изменит экспертную и офисную работу в течение следующих 12 – 18 месяцев.
Он также подчеркнул, что в течение двух – трех лет ИИ-агенты смогут более эффективно координировать рабочие процессы в крупных организациях, обучаться и выполнять все более автономные задачи.
Создание новой модели ИИ станет подобным созданию подкаста или написанию блога: можно будет разработать ИИ под конкретные потребности любой организации и каждого человека на планете,
– пояснил он.
Однако доцент кафедры экономики Стокгольмского университета Йоонас Тухкури, которого цитирует Yle, отнесся к прогнозам Сулеймана скептически, отметив, что влияние ИИ на рынок труда пока остается неопределенным.
"Если говорить о ближайшем будущем – год или полтора – очень маловероятно, что из-за ИИ произойдут масштабные изменения в профессиональной структуре", – заявил Тухкури.
Сейчас влияние ИИ на рынок труда является неопределенным / Фото Unsplash
Он отметил, что экспертная работа включает различные задачи и требует комплексной компетентности. Например, в юриспруденции ИИ может помогать анализировать документы, но принятие решений и этическая оценка остаются за человеком.
В аудите важна не только проверка цифр, но и общая оценка ситуации. Руководитель проекта должен взаимодействовать с командой, коммуницировать и принимать решения, а в маркетинге ключевым элементом являются переговоры, которые сложно автоматизировать.
Google годами удивлял кандидатов на работу нестандартными вопросами во время собеседований, среди которых особенно известной была так называемая "головоломка с блендером". Кандидатам предлагали представить, что они уменьшились до размера пятицентовой монеты и оказались внутри блендера, и объяснить, что будут делать в такой ситуации.
Считалось, что однозначно правильного ответа на этот вопрос не существует, ведь его целью было проверить способность мыслить креативно и действовать в условиях стресса. Подобные задачи должны были помочь компании выделить людей с нестандартным подходом среди большого количества претендентов.
Однако впоследствии в компании пришли к выводу, что такие методы не позволяют объективно предсказать успешность кандидата на должности. Сейчас от большинства подобных головоломок отказались, а даже если их и ставят, ответ обычно не влияет на решение о найме.