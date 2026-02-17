Це відбуватиметься на тлі стрімкого розвитку центрів обробки даних і буму штучного інтелекту. Про це пише Fortune.

Які професії будуть найзатребуванішими в майбутньому?

В інтерв'ю Channel 4 News Хуанг зазначив, що стрімкий розвиток сфери обробки даних різко підвищив попит на технічні спеціальності, та порадив молоді розглядати навчання у професійних училищах.

Якщо ви електрик, сантехнік, тесля - нам знадобляться сотні тисяч таких фахівців, щоб побудувати всі ці заводи,

– наголосив голова Nvidia.

Хуанг зазначив, що сектор кваліфікованої праці в різних країнах переживатиме підйом. Зокрема, будівельники, за його словами, можуть заробляти понад 100 тисяч доларів на рік навіть без диплома про вищу освіту.

У виданні також зазначили, що Nvidia інвестує 100 мільярдів доларів у OpenAI для підтримки розвитку центрів обробки даних. За оцінками McKinsey & Company, до 2030 року загальний обсяг інвестицій у такі об'єкти може сягнути 7 трильйонів доларів.

Один центр обробки даних площею близько 25 тисяч квадратних метрів здатен забезпечити роботою до 1 500 будівельників. Після завершення будівництва об'єкт зазвичай обслуговують приблизно 50 штатних працівників, а кожне таке робоче місце додатково стимулює створення ще 3,5 робочих місць в суміжних сферах.

Водночас в інтерв'ю CNBC Хуанг зауважив, що якби йому знову було 20 років, він би обрав навчання за напрямами, пов'язаними з фізичними науками, а не програмуванням.

Чи зможе ШІ замінити офісних працівників найближчим часом?

Як пише Financial Times, Керівник напряму штучного інтелекту в Microsoft Мустафа Сулейман заявив, що штучний інтелект радикально змінить експертну та офісну роботу протягом наступних 12 – 18 місяців.

Він також підкреслив, що протягом двох – трьох років ШІ-агенти зможуть більш ефективно координувати робочі процеси у великих організаціях, навчатися та виконувати дедалі автономніші завдання.

Створення нової моделі ШІ стане подібним до створення подкасту або написання блогу: можна буде розробити ШІ під конкретні потреби будь-якої організації та кожної людини на планеті,

– пояснив він.

Проте доцент кафедри економіки Стокгольмського університету Йоонас Тухкурі, якого цитує Yle, поставився до прогнозів Сулеймана скептично, зазначивши, що вплив ШІ на ринок праці поки що лишається невизначеним.

"Якщо говорити про найближче майбутнє – рік чи півтора – дуже малоймовірно, що через ШІ відбудуться масштабні зміни в професійній структурі", – заявив Тухкурі.

Він наголосив, що експертна робота включає різноманітні завдання та вимагає комплексної компетентності. Наприклад, у юриспруденції ШІ може допомагати аналізувати документи, але ухвалення рішень та етична оцінка залишаються за людиною.

У аудиті важлива не лише перевірка цифр, а й загальна оцінка ситуації. Керівник проєкту повинен взаємодіяти з командою, комунікувати та ухвалювати рішення, а в маркетингу ключовим елементом є переговори, які складно автоматизувати.

