Это позволит понять, будет ли вам комфортно в ней работать, пишет CNBC.

Какой вопрос необходимо всегда задавать на собеседовании?

Как выяснилось, большинство людей не до конца понимает собственные приоритеты, а оценить истинные ценности компании еще сложнее. По данным исследований, только около 7% взрослых четко осознают, что для них является важным.

Почти в каждой компании вам скажут, что ценят расширение возможностей, инновации и стремление к совершенству. Но давайте будем честными: это просто банальности. Настоящие ценности – совсем не то, что компания говорит. Ценности – это то, как на самом деле выполняется работа,

– отмечает профессор бизнес-школы Нью-Йоркского университета Сьюзи Уэлч.

Существует вопрос, который позволяет отсеять общие фразы и понять реальные ценности компании: "Какой человек не должен работать в вашей компании?".

Один вопрос может раскрыть истинные ценности компании / Фото Unsplash

Обычно он застает менеджеров врасплох, однако именно это и делает его эффективным. Ответы часто звучат искренне, без заготовленных формулировок.

Среди возможных вариантов, которые может услышать кандидат:

"Человек, который не хочет отвечать на сообщения на выходных";

"Кто-то, кто хочет попробовать себя на разных ролях – это место для специалистов";

"Человек, который слишком общительный";

"Тот, кто любит работать самостоятельно".

Такие ответы демонстрируют реальные ценности компании. Например, упоминание о необходимости отвечать на сообщения в выходные может свидетельствовать о том, что несмотря на обещания о балансе между работой и личной жизнью, от работников ожидают постоянной вовлеченности.

Когда лучше всего задавать этот вопрос?

Эксперт советует озвучивать его в конце собеседования, в идеале – после получения предложения о найме. Учитывая то, что он может смутить, важно, чтобы на тот момент у вас были хорошие отношения.

Тон разговора должен оставаться дружественным и корректным, без чрезмерной резкости, даже если фактически речь идет о проверке компании.

О чем лучше не спрашивать на собеседовании?

Как сообщает The Mirror, автор и публичная спикерка Анна Папалия, которая специализируется на теме собеседований и поиска работы, посоветовала кандидатам не заявлять на собеседовании, что они рассматривают только одну вакансию, даже если это правда.

По ее словам, такая позиция может создать впечатление отчаяния и уязвимости, что способно снизить интерес работодателя.

Иногда на собеседовании лучше соврать / Фото Unsplash

Эксперт рекомендует вместо этого сказать: "Да, я активно прохожу собеседования", а на уточнение о компании ответить: "Я бы предпочла оставить это конфиденциальной информацией".

В то же время в сети эта стратегия вызвала дискуссию. Часть рекрутеров отмечает, что кандидаты, которые открыто демонстрируют заинтересованность в конкретной должности и имеют необходимые навыки, получают больше шансов. Другие же считают прохладный интерес к вакансии "красным флажком" для работодателя.

