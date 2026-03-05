Це дозволить зрозуміти, чи буде вам комфортно у ній працювати, пише CNBC.

Дивіться також Їх недооцінювали роками: глава Nvidia розповів, які професії будуть на вагу золота в майбутньому

Яке питання необхідно завжди ставити на співбесіді?

Як з'ясувалося, більшість людей не до кінця розуміє власні пріоритети, а оцінити справжні цінності компанії ще складніше. За даними досліджень, лише близько 7% дорослих чітко усвідомлюють, що для них є важливим.

Майже у кожній компанії вам скажуть, що цінують розширення можливостей, інновації та прагнення до досконалості. Але давайте будемо чесними: це просто банальності. Справжні цінності – зовсім не те, що компанія говорить. Цінності – це те, як насправді виконується робота,

– зазначає професорка бізнес-школи Нью-Йоркського університету Сьюзі Велч.

Існує запитання, яке дозволяє відсіяти загальні фрази та зрозуміти реальні цінності компанії: "Яка людина не повинна працювати у вашій компанії?".

Одне запитання може розкрити спражні цінності компанії / Фото Unsplash

Зазвичай воно застає менеджерів зненацька, однак саме це і робить його ефективним. Відповіді часто звучать щиріше, без заготовлених формулювань.

Серед можливих варіантів, які може почути кандидат:

"Людина, яка не хоче відповідати на повідомлення на вихідних";

"Хтось, хто хоче спробувати себе на різних ролях – це місце для спеціалістів";

"Людина, яка занадто товариська";

"Той, хто любить працювати самостійно".

Такі відповіді демонструють реальні цінності компанії. Наприклад, згадка про необхідність відповідати на повідомлення у вихідні може свідчити про те, що попри обіцянки про баланс між роботою та особистим життям, від працівників очікують постійної залученості.

Коли найкраще ставити це запитання?

Експертка радить озвучувати його наприкінці співбесіди, в ідеалі – після отримання пропозиції про найм. З огляду на те, що воно може збентежити, важливо, щоб на той момент у вас були хороші стосунки.

Тон розмови має залишатися дружнім і коректним, без надмірної різкості, навіть якщо фактично йдеться про перевірку компанії.

Про що краще не запитувати на співбесіді?

Як повідомляє The Mirror, авторка та публічна спікерка Анна Папалія, яка спеціалізується на темі співбесід та пошуку роботи, порадила кандидатам не заявляти на співбесіді, що вони розглядають лише одну вакансію, навіть якщо це правда.

За її словами, така позиція може створити враження відчаю та вразливості, що здатне знизити інтерес роботодавця.

Інколи на співбесіді краще збрехати / Фото Unsplash

Експертка рекомендує натомість сказати: "Так, я активно проходжу співбесіди", а на уточнення про компанії відповісти: "Я б вважала за краще залишити це конфіденційною інформацією".

Водночас у мережі ця стратегія викликала дискусію. Частина рекрутерів зазначає, що кандидати, які відкрито демонструють зацікавленість у конкретній посаді та мають необхідні навички, отримують більше шансів. Інші ж вважають прохолодний інтерес до вакансії "червоним прапорцем" для роботодавця.

Що Ілон Маск завжди запитує під час співбесіди?