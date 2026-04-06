Какой писательницей была Ирина Вильде и что о ней известно, пишет издательство "Лаборатория".

Как писательница балансировала между творчеством и системой?

Дарья Макогон, или всем известная Ирина Вильде, родилась в Черновцах в 1907 году. Ее отец был учителем и писателем из Галичины, а мать имела немецкие корни.

Когда Ирина Вильде училась в гимназии в Станиславе, куда была вынуждена вместе с родителями переехать еще в 1923 году, она впервые начала писать.

Вильде работала журналисткой и была тесно связана с литературой. Поэтому она публиковала свои произведения в газете "Дени", а еще в журналах "Навстречу" и "Новое время". И при жизни получила немало литературных наград:

за сборник новелл "Химерное сердце" и повесть "Бабочки на шпильках" она стала лауреатом второй награды премии Общества писателей и журналистов имени Ивана Франко. Эту премию считают самой престижной литературной наградой в украинской Галичине.

а за роман "Сестры Ричинские" получила Шевченковскую премию. Ирина Вильде, кстати, стала первой женщиной, которая получила такую премию. А еще это произведение стало крупнейшим украинским романом, который был написан женщиной в то время.



Ирина Вильде со своим мужем Евгением Полотнюком / Фото mreadz.com

Интересно, что несмотря на это, писательницу трудно было вписать в какую-то одну рамку, потому что она была и голосом украинской интеллигенции, и одновременно частью советской системы. Например, она была избрана депутатом Верховного совета УССР. И это не отменяло того, что за свою деятельность Вильде подвергалась критике как со стороны коммунистов, так и со стороны антисоветской среды.

Почему Ирину Вильде называли "крестной матерью" в литературе?

В издании Divoche.media говорится о том, что Ирина Вильде, несмотря на свою карьеру журналистки, писательницы и политика, была еще и опекуном других писателей. В частности в 1960-е годы она занималась такими авторами, как Денис Лукиянович, Михаил Яцкив и Михаил Рудницкий.

А еще поддерживала таких молодых авторов, как Дмитрий Павлычко и Роман Иваничук. Для них она фактически стала крестной матерью в литературе.



Виртуальная выставка к 110-летию со дня рождения украинской писательницы Ирины Вильде / Изображение libr.rv.ua

Известно, что Ирины Вильде охотно принимала гостей, организовывала костюмированные вечера и творческие импрезы. А иногда все эти вечеринки превращались в настоящие перформансы, потому что гости переодевались, вырезали тыквы со свечами внутри и в шутку пугали прохожих.

По словам литературного критика Веры Агеевой, на вареники к Вильде сходился чуть ли не весь литературный Львов. Среди ее гостей были и известные художники, в частности коллектив Хор имени Григория Веревки вместе с певицей Ниной Матвиенко.

А еще в свое время Вильде даже вдохновила Дарью Цвек на создание ее известной кулинарной книги.

