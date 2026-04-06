Якою письменницею була Ірина Вільде та що про неї відомо, пише видавництво "Лабораторія".

Як письменниця балансувала між творчістю та системою?

Дарина Макогон, або ж усім відома Ірина Вільде, народилася в Чернівцях у 1907 році. Її батько був вчителем та письменником з Галичини, а мати мала німецьке коріння.

Коли Ірина Вільде вчилася у гімназії в Станіславові, куди була змушена разом із батьками переїхати ще у 1923 році, вона вперше почала писати.

Вільде працювала журналісткою й була тісно пов'язана із літературою. Відтак вона публікувала свої твори в газеті "Дені", а ще в часописах "Назустріч" та "Новий час". І за життя отримала чимало літературних нагород:

  • за збірку новел "Химерне серце" та повість "Метелики на шпильках" вона стала лавреаткою другої нагороди премії Товариства письменників і журналістів імені Івана Франка. Цю премію вважають найпрестижнішою літературною відзнакою в українській Галичині.
  • а за роман "Сестри Річинські" отримала Шевченківську премію. Ірина Вільде, до речі, стала першою жінкою, яка отримала таку премію. А ще цей твір став найбільшим українським романом, який був написаний жінкою у той час.


Ірина Вільде з своїм чоловіком Євгеном Полотнюком / Фото mreadz.com

Цікаво, що попри це, письменницю важко було вписати в якусь одну рамку, бо вона була і голосом української інтелігенції, і водночас частиною радянської системи. Наприклад її було обрано депутаткою Верховної ради УРСР. І це не скасовувало того, що за свою діяльність Вільде зазнавала критики як з боку комуністів, так і з боку антирадянського середовища.

Чому Ірину Вільде називали "хрещеною матір'ю" в літературі?

У виданні Divoche.media йдеться про те, що Ірина Вільде, попри свою кар'єру журналістки, письменниці та політика, була ще й опікуном інших письменників. Зокрема у 1960-ті роки вона опікувалася такими авторами, як Денис Лукіянович, Михайло Яцків та Михайло Рудницький.

А ще підтримувала таких молодих авторів, як Дмитро Павличко та Роман Іваничук. Для них вона фактично стала хрещеною матір'ю в літературі.


Віртуальна виставка до 110-річчя з дня народження української письменниці Ірини Вільде / Зображення libr.rv.ua

  • Відомо, що Ірини Вільде охоче приймала гостей, організовувала костюмовані вечори та творчі імпрези. А інколи усі ці вечірки перетворювалися на справжні перформанси, бо ж гості перевдягалися, вирізали гарбузи зі свічками всередині та жартома лякали перехожих.
  • За словами літературного критика Віри Агеєвої, на вареники до Вільде сходився чи не весь літературний Львів. Серед її гостей були й відомі митці, зокрема колектив Хор імені Григорія Верьовки разом із співачкою Ніною Матвієнко.
  • А ще свого часу Вільде навіть надихнула Дарію Цвєк на створення її відомої кулінарної книги.

Як Леся Україна створювала свою відому поему?

  • Поему "Одержиму", яку вважають одним із найпроникливішим твором Лесі Українки, було створено всього за одну ніч. Річ у тім, що твір став результатом глибоко особистих переживань та сильного емоційного напруження, зокрема через почуття до Сергія Мержинського.

  • Попри те, що стосунки між ними обома були глибокими, але вони все ще були складними та нерозділеними. Крім того, чоловік хворів, що ще більше посилювало драматизм в цій ситуації.

  • У поемі поєднуються біблійні мотиви з особистою драмою головної героїні Міріам. Її внутрішній конфлікт розкривається через монологи, що підкреслюють самотність та боротьбу.