Якою письменницею була Ірина Вільде та що про неї відомо, пише видавництво "Лабораторія".

Як письменниця балансувала між творчістю та системою?

Дарина Макогон, або ж усім відома Ірина Вільде, народилася в Чернівцях у 1907 році. Її батько був вчителем та письменником з Галичини, а мати мала німецьке коріння.

Коли Ірина Вільде вчилася у гімназії в Станіславові, куди була змушена разом із батьками переїхати ще у 1923 році, вона вперше почала писати.

Вільде працювала журналісткою й була тісно пов'язана із літературою. Відтак вона публікувала свої твори в газеті "Дені", а ще в часописах "Назустріч" та "Новий час". І за життя отримала чимало літературних нагород:

за збірку новел "Химерне серце" та повість "Метелики на шпильках" вона стала лавреаткою другої нагороди премії Товариства письменників і журналістів імені Івана Франка. Цю премію вважають найпрестижнішою літературною відзнакою в українській Галичині.

а за роман "Сестри Річинські" отримала Шевченківську премію. Ірина Вільде, до речі, стала першою жінкою, яка отримала таку премію. А ще цей твір став найбільшим українським романом, який був написаний жінкою у той час.



Ірина Вільде з своїм чоловіком Євгеном Полотнюком

Цікаво, що попри це, письменницю важко було вписати в якусь одну рамку, бо вона була і голосом української інтелігенції, і водночас частиною радянської системи. Наприклад її було обрано депутаткою Верховної ради УРСР. І це не скасовувало того, що за свою діяльність Вільде зазнавала критики як з боку комуністів, так і з боку антирадянського середовища.

Чому Ірину Вільде називали "хрещеною матір'ю" в літературі?

У виданні Divoche.media йдеться про те, що Ірина Вільде, попри свою кар'єру журналістки, письменниці та політика, була ще й опікуном інших письменників. Зокрема у 1960-ті роки вона опікувалася такими авторами, як Денис Лукіянович, Михайло Яцків та Михайло Рудницький.

А ще підтримувала таких молодих авторів, як Дмитро Павличко та Роман Іваничук. Для них вона фактично стала хрещеною матір'ю в літературі.



Віртуальна виставка до 110-річчя з дня народження української письменниці Ірини Вільде

Відомо, що Ірини Вільде охоче приймала гостей, організовувала костюмовані вечори та творчі імпрези. А інколи усі ці вечірки перетворювалися на справжні перформанси, бо ж гості перевдягалися, вирізали гарбузи зі свічками всередині та жартома лякали перехожих.

За словами літературного критика Віри Агеєвої, на вареники до Вільде сходився чи не весь літературний Львів. Серед її гостей були й відомі митці, зокрема колектив Хор імені Григорія Верьовки разом із співачкою Ніною Матвієнко.

А ще свого часу Вільде навіть надихнула Дарію Цвєк на створення її відомої кулінарної книги.

