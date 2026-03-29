Поему Лесі Українки "Одержима" письменниця написала за одну ніч. Але не всі знають, які події та особисті переживання стали її справжньою мотивацією. Її варто прочитати кожному, бо вона відкриває глибину душі та силу почуттів Лесі Українки.

Як Леся Українка написала поему "Одержима"?

Влітку 1897 року Леся Українка проводила час у Ялті, де теплий клімат допомагав їй легше переносити туберкульоз кісток. Саме тоді вона вперше зустріла Сергія Мержинського, білоруського інтелектуала та марксиста, який теж мав хворобу – на легені. Між Лесею та Сергієм зав'язалася щира дружба, що межувала з романтичним інтересом, розповідає BBC.



Сергій Мержинський

Літературознавець Юрій Лавріненко зазначав, що їхні стосунки мали інтимно-платонічний характер, а не політичний. Леся часто писала про нього в листах, а Мержинський приїздив у гості до її родини. Хвороба Сергія прогресувала, а Леся, глибоко переживаючи його стан, не лише слідкувала за лікуванням, а й приїхала до Мінська, щоб провести останні місяці його життя поруч.

Саме під впливом цих емоцій вона за одну ніч створила драматичну поему "Одержима". В інтимній ліриці Лесі того часу любов завжди поєднується з тривогою і темою втрати. Дослідники вважають, що її почуття залишилися нерозділеними, але він цінував її увагу та підтримку.

Чим особлива поема "Одержима"?

Драматична поема "Одержима" Лесі Українки переосмислює біблійний сюжет: сорок днів постування Ісуса, його спокуси, молитву в Гетсиманії, розп'яття та воскресіння. Весь твір побудований на чотирьох ключових сценах, що висвітлюють ці події. Головна героїня, Міріам, постає через потужні монологи: вона говорить сама до себе або уявляє противника, пояснює Dovidka.biz.ua.

Діалоги з'являються рідко, підкреслюючи її самотність і внутрішню боротьбу. У поемі домінують чорний і червоний кольори: чорний символізує змучену душу Міріам, червоний вогонь її емоцій і крові. Художні засоби Лесі Українки, стримані, але глибоко символічні: душа Міріам – пустка, її любов – полум'я, байдужий люд – каміння пустелі. Теми "Одержимої" продовжують хвилювати поетесу й у наступних творах: "На полі крові", "Руфіна і Прісцілла", "Кассандра", де героїні мають риси, схожі на Міріам.

