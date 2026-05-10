О том, откуда происходит название "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", рассказали на сайте издательства.

Что означает название "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"?

Издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" было основано 20 апреля 1992 года украинским поэтом Иваном Малковичем. Оно стало одним из самых известных в Украине.

Иван Малкович

Название издательства происходит из рассказа "Грицева школьная наука", автором которого является Иван Франко. В произведении мальчик Грицько после школы отвечает отцу, что изучал "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Именно так ребенок произносил слово "азбука".

Заметим, что издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" больше всего стало известным благодаря украинским переводам мировых бестселлеров, среди которых и книги о "Гарри Поттере".

Как возникла идея основания издательства?

Как пишет The Ukrainians, идея основания издательства возникла не как бизнес-проект. Иван Малкович стремился издать собственную украинскую азбуку, ведь в 90-х ее просто не было на рынке. Именно поэтому появилось издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" создавалась не как бизнес-проект

Проект сразу задумывался амбициозным. Книгу планировали выпустить тиражом в 50 тысяч экземпляров на картоне. Для этого нужно было 26 тонн сырья и 1 500 долларов, которые Малковичу пришлось занимать.

С самого создания "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Малкович лично контролирует практически каждый этап работы: сам читает рукописи, редактирует тексты и ездит на фабрику следить за процессом. Иногда он настолько погружается в работу, что остается там ночевать.

Почему Малкович не хотел издавать "Гарри Поттера"?

Украинский певец и композитор Виктор Морозов в интервью 24 Каналу рассказал, что он задумал перевести "Гарри Поттера" на украинский еще до выхода первого фильма, чтобы дети со всей Украины читали книгу на родном языке. Однако издательство "Классика" сразу отказало, поэтому переводчик обратился к своему товарищу Ивану Малковичу и его издательству "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

Однако Малкович отнесся к идее скептически, ведь он знал Морозова как музыканта, а не переводчика, а также, как человек верующий он не хотел издавать книгу о волшебстве. В конце концов издателя удалось убедить, однако на это ушел почти год.

Еще один год понадобился на то, чтобы убедить литературных агентов Джоан Роулинг в надежности издательства, которое на тот момент даже не имело собственного сайта. Из-за этих задержек замысел провалился – за два года первые книги уже успели выйти на русском, и украинское издание потеряло задуманное преимущество.