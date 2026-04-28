О том, почему рукопись Войнича так трудно расшифровать, пишет GreekReporter.

Что такое рукопись Войнича на самом деле?

Свое название она получила в честь польско-литовского антиквара Вильфрида Войнича, который приобрел ее в 1912 году. Радиоуглеродный анализ пергамента – телячьей кожи – указывает, что она была создана в начале XV века, примерно между 1404 и 1438 годами.

Вильфрид Войнич / Архивное фото

До наших дней дошло около 240 страниц, часть из которых имеет раскладные элементы. Структура разделов сначала выглядит знакомой, но потом резко меняется. В частности, есть ботанические иллюстрации растений, которые будто напоминают европейские виды, но одновременно сочетают части необычным способом, из-за чего сложно определить, реальны ли они.

Также в рукописи есть астрономические и космологические схемы, зодиакальные круги, сцены, похожие на купание женщин в зеленоватых водоемах, страницы, напоминающие фармацевтические записи, а также плотные блоки коротких "рецептов", содержание которых до сих пор неизвестно.

Рукопись Войнича содержит различные иллюстрации / Фото Wikipedia

Больше всего интригует именно письмо. Текст написан ровными строками слева направо и состоит примерно из двух десятков символов, среди которых встречаются вытянутые буквы, поднимающиеся над другими.

Он производит впечатление полноценного языка, созданного опытным средневековым писцом, и по стилю напоминает другие рукописи того времени. Однако содержание текста остается совершенно непонятным.

Почему рукопись до сих пор не удалось расшифровать?

Любая попытка прочитать текст наталкивает читателя на парадокс. По статистике он ведет себя как настоящий язык. Длина слов, их распределение и повторение соответствуют естественным языковым закономерностям. Исследователи даже выделили два "диалекта" – "Керриер А" и "Керриер Б", которые отличаются частотой символов и слов.

Такие различия характерны для текстов, созданных несколькими авторами или в течение длительного времени. Если считать текст простым шифром, полученная частота букв не будет иметь смысла. Если же это просто шутка, возникает вопрос, как в средневековье смогли создать столь последовательный и сложный текст без современных знаний о лингвистике.

Рукопись Войнича не поддается разгадке / Фото Wikipedia

В наше время к разгадке присоединились алгоритмы машинного обучения. Некоторые из моделей ИИ утверждают, что текст имеет признаки иврита, другие – что это искусственно созданный язык для сокрытия информации. Однако ни одна из них не предоставила перевода, который ученые могли бы проверить.

Иллюстрации также не дают четких ответов. Зодиакальные схемы содержат отметки, похожие на латинские, но они смешаны с неизвестным текстом. Изображения бань имеют вид технических схем, но не соответствуют известным медицинским пособиям. А растения сочетают черты реальных и вымышленных видов.

Где находится рукопись Войнича?

Как сообщает National Geographic, с 1969 года рукопись хранится в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке при Йельском университете. Свое название она получила от Вильфрида Майкла Войнича. Он пытался привлечь внимание к расшифровке текста, однако ни одна из попыток не дала результата.

Рукопись Войнича хранится в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке / Фото Wikipedia

Исторические записи свидетельствуют, что рукопись побывала как в руках алхимиков, так и императоров. В конце XVI века немецкий император приобрел ее у английского астролога за 600 венецианских дукатов, предполагая, что автором мог быть средневековый монах Роджер Бэкон.

Впоследствии книга перешла к чешскому фармацевту, сменив нескольких владельцев на протяжении своей истории.

Что удалось узнать после расшифровки самого сложного кода свитков Мертвого моря?

Нидерландский исследователь Эммануэль Оливейро из Гронингенского университета расшифровал два фрагмента древних еврейских рукописей из категории криптического письма, которые более 50 лет оставались неразгаданными. Речь идет о поврежденных свитках из пещер вблизи Мертвого моря, созданные более 2000 лет назад.

Оказалось, что непонятные символы на самом деле соответствуют конкретным буквам иврита, что позволило восстановить смысл текстов. В расшифрованных отрывках содержатся библейские мотивы, упоминания о Боге, имена из Писания и пророчества о восстановлении Израиля.

Также в текстах встречаются упоминания дат, правителей и даже загадочные описания захоронений, которые пока не удалось точно идентифицировать. Исследователи считают, что необычное письмо могло использоваться для придания священного статуса текстам и ограничения круга их читателей.