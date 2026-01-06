Что скрывали нерасшифрованные фрагменты свитков?

Ученый из Нидерландов Эммануэль Оливейро из университета Гронингена сумел решить головоломку, которая не давала покоя исследователям со времен первых находок в пещерах у Западного берега в 1947 – 1956 годах. Речь идет о фрагментах под номерами 4Q362 и 4Q363, которые относятся к так называемому криптическому письму категории B, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Главная сложность заключалась не столько в самой системе шифрования, сколько в чрезвычайно плохом состоянии артефактов. Отдельные кусочки кожи, на которых сохранились надписи, имеют размер всего несколько миллиметров. Материал потемнел, потрескался, а буквы выполнены черными чернилами с непоследовательными пропорциями и двойными контурами, что создавало впечатление неизвестного языка.

Оливейро установил ключ: каждый загадочный знак систематически соответствует конкретной букве иврита. После применения этого принципа тексты открыли библейские мотивы и эсхатологические темы – рассказы о конце света, божественный суд и приход Мессии.

В расшифрованных фрагментах упоминаются имена "Израэль", "Иаков", "Иуда" и слово "Елохим", что означает Бога. Исследователи обнаружили выражения, похожие на пророчества из книг Иеремии и Малахии, где говорится о восстановлении городов и верности сообществу после периода испытаний.



Свитки Мертвого моря / Фото Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library/Israel Antiquities Authority/Shai Halevi

Авторы этих текстов – представители кумранской общины, еврейской секты, которая жила вблизи Мертвого моря более чем два тысячелетия назад. Эта группа известна своими строгими религиозными практиками и сохранением священных писаний. Свитки Мертвого моря, найдены в пещерах, содержат древнейшие известные копии библейских текстов, написанные на иврите, арамейском и иногда на греческом языках.

Проблема расшифровки

Криптическое письмо категории A было успешно расшифровано еще в 1955 году, но категория B оставалась загадкой. Лишь две рукописи используют эту систему шифрования, и обе сохранились в крайне фрагментарном состоянии. Буквы написаны тонким или средним пером, но их форма, размеры и расстояния между ними очень неравномерны, часто встречаются исправления или двойная обводка символов.



Среди фраз есть Израэль, а также упоминания об Иуде и Иакове / Фото Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library/Israel Antiquities Authority/Shai Halevi

Содержание фрагмента 4Q362 имеет выраженный религиозный характер. Один отрывок упоминает "Елохим" и "твою славу", другой – "шатры Иакова", что перекликается с библейскими текстами. Например, Иеремия 30:18 обещает восстановление Израиля после судного дня, когда Бог вернет их судьбу и отстроит города, даруя надежду на будущее обновление.

Во фрагментах также встречаются упоминания дат и правителей. Выражения "второй год" и "пятый месяц" могут отражать определенные исторические или пророческие системы датировки, подобные тем, которые использовались в других библейских текстах.

Неизвестная могила и другие загадки

Особенно загадочным остается упоминание неизвестной могилы во фрагментах под номерами 2 и 14, отмечает Express Newspaper. Хотя захоронения упоминаются в Библии неоднократно, ни одно не соответствует описанным деталям. Оливейро предполагает, что слово, которое можно перевести как "указатели" во фрагменте 14, может также означать надгробный камень.

Фрагмент 4Q363 сохранен еще хуже и труднее поддается толкованию. В нем повторяется определенная фраза, но неясно, идет ли речь о "ее дочерях", или о "ее селах". Также упоминается распространенное имя Беная, однако его частота в других текстах делает невозможным точную идентификацию лица.

Вопрос, почему эти послания были зашифрованы, остается открытым. Исследователь предполагает, что необычное письмо могло иметь символическое или ритуальное назначение. Используя нестандартный алфавит, переписчики, вероятно, подчеркивали, что содержимое предназначено для ограниченной аудитории – священнической элиты или посвященных учеников. Это повышало сакральный статус текста без изменения его содержания.

Это было самым сложным

Сложность криптического письма категории B заключается не столько в самой системе шифрования, которая оказалась относительно простой, сколько в намеренном искажении форм букв. Именно это десятилетиями создавало впечатление нерасшифровуваности, хотя на самом деле тексты не содержат никаких скрытых или мистических посланий.

Это открытие стало важным шагом в изучении библейских рукописей. Оно демонстрирует, что даже мельчайшие фрагменты старины, размером в несколько миллиметров, способны рассказать о верованиях и традициях, которые сформировали основы современной цивилизации. Расшифровка последних загадочных текстов среди свитков Мертвого моря помогает глубже понять, как древние сообщества сохраняли свое духовное наследие и готовились к будущему.