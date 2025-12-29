Образование ладьевидной формы, расположено примерно в 29 километрах к югу от горы Арарат, десятилетиями вызывает споры между учеными и верующими, которые убеждены, что наткнулись на подтверждение библейских сказаний. Обе группы ищут объяснения происхождению этой структуры, но каждая делает это собственными методами, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mirror.

Что нашли археологи?

Специалисты из Стамбульского технического университета и Университета Агри Ибрагима Чечена провели исследование почвы на участке длиной 157 метров, который впервые обнаружили еще в 1959 году. В образцах нашли керамические обломки, сложные глинистые смеси и остатки морских организмов. По словам профессора Фарука Каи, обнаружены полигенные глинистые материалы – комбинации глины, ила и песка – не являются естественными образованиями и могут указывать на человеческую деятельность в древности.

Исследователь подчеркнул уникальность находки, отметив, что структур подобной формы не зарегистрировано ни в одном другом уголке планеты. Керамические фрагменты, по его мнению, подтверждают существование древнего поселения или другой формы активности человека в этой местности.

Морские организмы, обнаруженные в почве, датируются периодом около 3000 года до нашей эры, что совпадает со временем, которое некоторые верующие связывают с библейским рассказом о потопе.

Несмотря на новые заявления турецких ученых, большинство геологов остается скептически настроенным относительно гипотезы о Ноевом ковчеге. Они утверждают, что образование является результатом естественного геологического процесса, а его стены состоят из твердой глины и богатого железом лимонита.

Еще в середине 1990-х годов Лоренс Коллинз из Калифорнийского государственного университета проанализировал геологические отложения на участке. Он обнаружил, что известняковые породы, которые сторонники библейской версии связывали с потопом, на самом деле моложе элементов, которые считали частями ковчега. Это опровергало версию о древнем судне.



Формация Дурупинар / Фото Newsflash

Коллинз предположил, что необычная форма образования настолько поразила исследователей, что их желание открыть или подтвердить существование библейской реликвии превзошло научную осмотрительность. Он указывает на склонность некоторых исследователей игнорировать очевидные доказательства, противоречащие их предположениям о Ковчеге, только чтобы первыми объявить о возможной сенсационной находке.

Проблема Дурупинара

Дискуссия вокруг Дурупинара продолжается уже более шестидесяти лет. Одни видят в этой местности доказательство библейской истории, другие настаивают на чисто геологическом происхождении формации. Новые находки турецких археологов добавили аргументов обеим сторонам спора, но окончательного ответа на вопрос об истинной природе объекта до сих пор нет.

Само присутствие человека в этом регионе означает лишь то, что кто-то там был и, возможно, проживал на постоянной основе, но это не доказывает правдивость библейских рассказов.

Между тем профессор Кая призвал ввести специальный режим охраны участка, чтобы исключить повреждение объекта посетителями и вывоз артефактов. Он отметил необходимость сохранить эту территорию для будущих исследований.

Предыдущие исследования шокировали еще больше

Ученые из группы Noah's Ark Scan провели другие исследования формации в мае. Независимый исследователь Эндрю Джонс, который возглавлял работу с использованием георадара, сообщил журналистам Newsbomb об обнаружении туннеля длиной около 13 метров, проходящего через центр образования.

Анализ радарных данных показал наличие центральных и боковых коридоров, а также угловых структур на глубине до шести метров. Эти элементы могут свидетельствовать о помещениях под палубообразной платформой. Формация состоит из трех отдельных слоев, что совпадает с библейским описанием ковчега с тремя палубами.



Сканирование формации Дурупинар / Фото Noah's Ark Scan

Размеры образования Дурупинар составляют примерно 157 метров в длину, 26 метров в ширину и 16 метров в высоту, что соответствует параметрам, приведенным в библейских текстах. Незих Башгелен, директор Платформы мониторинга культурного и природного наследия, подтвердил, что по данным радарных исследований структура имеет такую же длину, как та, что приписывается ковчегу.



Сканирование формации Дурупинар якобы показывает коридоры / Фото Noah's Ark Scan

Команда собрала образцы почвы из 22 точек. Уильям Крабтри, специалист по почвоведению и член исследовательской группы, проанализировал собранный материал и обнаружил, что содержание органического вещества внутри формации вдвое выше по сравнению с окружающей почвой. Уровень калия внутри структуры также примерно на 40% выше, пишет издание The Jerusalem Post.

Крабтри объяснил, что уровни калия, органического вещества и pH могут меняться из-за разложения органических материалов. Если бы это была деревянная постройка, где древесина сгнила со временем, следует ожидать повышенных уровней калия, изменений pH и высокого содержания органики – именно это и было обнаружено во время исследований.

Исследователи также заметили, что растения, которые растут на структуре, имеют другой цвет по сравнению с окружающей территорией. Джонс предположил, что это различие может указывать на антропогенное происхождение объекта, поскольку разница в окраске растительности свидетельствует о другом подземном субстрате.

В мае 2025 года команда Noah's Ark Scan готовилась к контролируемым раскопкам, но пока неизвестно, какие они дали результаты.