Специалисты успешно расшифровали сапотекский символ, известный как "Глиф W". Вокруг значения этого знака ученые спорили почти столетие, но теперь доказано, что он фиксировал видимый возраст Луны более 2200 лет назад, пишет издание Arkeonews.

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Как древние астрономы считали дни с помощью Луны?

Это открытие позволяет датировать серию сапотекских календарных записей периодом между 496 и 221 годами до нашей эры, что делает их на 857 лет старше древнейшего известного лунного отсчета мая.

Символ впервые обнаружил мексиканский археолог Альфонсо Касо в 1928 году. Предыдущие теории пытались связать этот знак с 260-дневным ритуальным календарем или 365-дневным мезоамериканским годом, однако новое исследование доказывает, что эти интерпретации не соответствуют сохранившимся данным.

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Так как же работал календарь сапотеков? Луна постоянно меняет свой вид на небе, проходя путь от полного исчезновения (новолуния) до полного шара и обратно. Этот полный цикл длится примерно 29,53 суток. Древние народы не имели современных часов или календарных приложений, поэтому они считали дни (а точнее вечера), прошедшие с момента первого появления тонкого серпа молодой Луны на вечернем небе. Каждый последующий вечер получал свой порядковый номер, что позволяло точно знать текущую фазу нашего спутника и планировать важные события.

Для упорядочения общественной и духовной жизни сапотеки разработали сложную систему измерения времени, которая базировалась на взаимодействии двух разных календарей. Они пересекались каждые 52 года, образуя так называемый "календарный круг".

Особое место в этой системе занимал 365-дневный гражданский год, который состоял из 18 месяцев по 20 дней и 5 дополнительных дней. Эти последние пять дней считались чрезвычайно неблагоприятными и опасными, поэтому в этот период древние жители старались избегать важных дел, путешествий и принятия судьбоносных решений.

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Как разгадали тайну "Глифа W"?

Новое исследование, опубликовано в журнале Latin American Antiquity, провели Джон Юстесон из Университета в Олбани (SUNY) и Джастин Патрик Лоури из Университета штата Нью-Йорк в Платтсбурге (SUNY Plattsburgh). Они проанализировали полностью сохранившиеся надписи, которые сочетают три элемента: дату в 260-дневном ритуальном календаре, название года в пределах 52-летнего календарного круга и "Глиф W" с числовым коэффициентом, записанным с помощью черточек и точек.

Ключом к разгадке стал ритм. Сравнивая интервалы между датированными надписями, исследователи заметили, что числа у "Глифа W" то росли, то уменьшались с циклом, чрезвычайно близким к 29,53 суток – средней продолжительности лунного месяца. Практически это означало, что обозначение "W-1" указывало на первый видимый вечер молодой Луны, а следующие цифры вели отсчет вечеров, идущих за ним.



Сапотекские надписи из Монте-Альбана, использовавшиеся для изучения лунного цикла глифа W / Изображение J. Justeson, J.P. Lowry

Это не был лунный календарь в современном понимании. Сапотеки не заменяли свой священный 260-дневный отсчет или 365-дневный год. Они просто добавили третий уровень учета времени, который связывал ритуальные или политические события с видимой жизнью Луны.

Благодаря этому открытию ученые смогли сопоставить астрономическую видимость молодой Луны в Монте-Альбан между 650 и 50 годами до нашей эры. Изначально под расчеты подходили семь возможных хронологических последовательностей. Однако лишь одна из них полностью совпала с данными о сапотекском календаре, задокументированными уже в колониальный период. Это единственное совпадение и позволило точно датировать надписи периодом от 496 до 221 года до нашей эры.

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Почему сутки у сапотеков начинались в середине дня?

Еще одна впечатляющая деталь касается времени начала суток. Колониальные источники XVI века указывали, что сапотекские ритуальные сутки начинались около полудня. Новая астрономическая модель подтверждает, что эта практика существовала по меньшей мере с конца III века до нашей эры.

Логика здесь чисто техническая: первый серп Луны появляется вскоре после захода солнца. Если сутки сменялись в полдень, то событие днем и событие следующего утра попадали под разные календарные условия, что влияло на запись лунного числа. Смещения в надписях становятся логичными лишь при условии, что сутки у сапотеков начинались в середине дня.

Это также объясняет проведение важной церемонии, связанной с "возвращением носителя года", которая происходила на 261-й день года. Данные указывают, что около 222 года до нашей эры эту церемонию проводили именно во второй половине дня.

До этого времени ближайшим аналогом сапотекского отсчета считалась так называемая "Лунная серия" в надписях мая, которая была стандартом для текстов Классического периода. Древнейший надежно подтвержденный пример у мая датируется 361 годом нашей эры в Наачтуне (Гватемала). Однако находка в Монте-Альбан намного старше.

Поскольку древнейшая сапотекская лунная запись датируется 496 годом до нашей эры, это означает, что в Оахаке лунный отсчет вели на 857 лет раньше, чем у майя. Это не доказывает, что майя просто скопировали систему, но свидетельствует о том, что интеллектуальные инструменты для наблюдения за Луной существовали в Мезоамерике задолго до появления монументальной письменности майя.

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Какая нам с того польза?

Расшифровка системы "Глифа W" дает археологам уникальный инструмент – возможность привязать ранние сапотекские надписи к абсолютному времени. Вместо того, чтобы рассматривать эти даты как изолированные ритуальные отметки, ученые теперь могут выстроить их в реальную хронологическую последовательность, охватывающую почти три столетия.

Это исследование возвращает интеллектуальный вес сапотекской цивилизации. Они не были пассивными наблюдателями за небом, а тщательно отслеживали движение Луны, интегрируя его фазы в публичные монументальные надписи рядом с сакральными датами и политическими событиями.

Для современного мира это открытие является напоминанием, что древние календари не были просто абстрактными таблицами. Они выступали инструментами власти и авторитета, которые указывали общинам, когда проводить церемонии, как чествовать правителей и каким образом человеческая жизнь вписывается в большой космический порядок.