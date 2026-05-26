К такому выводу пришли археологи, исследовав особенности планировки и быта этого уникального поселения. Как сообщает Йоркский университет, экономический рост мегаполиса не привел к классовому расслоению.

Актуально Древний город оказался намного старше прогнозов ученых

Команда изучала размеры жилых домов в разные периоды существования города. Именно площадь помещений часто используется археологами как индикатор уровня достатка. По словам ведущего автора исследования, доктора Адама Грина с факультета археологии и географии Университета Йорка, в зрелом периоде развития города разрыв между самыми большими и самыми маленькими домами значительно сократился.

Мохенджо-Даро был крупнейшим городом цивилизации Инда / Фото Йоркский университет

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Исследование, опубликовано в научном журнале Antiquity, доказывает, что прогресс не обязательно определяется будущим, а может отражаться из реального прошлого. Мохенджо-Даро, расположен в округе Ларкана провинции Синд в Пакистане, является выдающимся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из древнейших крупных городов мира. Он известен прежде всего своим новаторским городским планированием, а не величественными дворцами или храмами.

Расположение древнего города / Фото Йоркский университет

Экономический рост этого древнего мегаполиса не привел к отчуждению или неравенству. Наоборот, здесь сформировалось настоящее эгалитарное общество.

Эгалитарное общество – это устройство, где все люди имеют равные права, возможности и доступ к общественным благам. В такой системе нет "элитных" классов или привилегий для избранных, а все ресурсы – от лучших учебников до спортивных площадок – доступны каждому одинаково.

Именно по такому принципу жители Мохенджо-Даро совместно улучшали свой город, вместо того, чтобы позволить нескольким избранным накапливать богатства и строить для себя огромные имения или религиозные центры.

Как функционировал город без дворцов и королей?

Вместо дворцов они строили сложные, выложенные кирпичом дренажные системы и организовывали четкую планировку улиц, будто каждый житель получил большой выигрыш от расширения города. Городские удобства были доступны абсолютно всем, а не только избранному меньшинству. Эта цивилизация долины Инда ставит под сомнение предположение, что власть обязательно развращает.

Например, знаменитые печати Инда, которые использовались в бизнесе и торговле, находили в обычных домах, а не в закрытых государственных или религиозных учреждениях.

Пока древние египтяне строили пирамиды для богов-царей, а греки возводили массивные дворцы в Кноссе, люди Инда строили что-то совсем другое,

– прокомментировал открытие доктор Адам Грин, ведущий автор исследования.

Анализ жилых домов показал, что разница между их размерами даже уменьшалась, когда древний город достиг своего пика развития. К тому времени он занимал около трех миль (примерно 4,8 км) в окружности, а его население составляло до 40000 жителей.

Фактически, в последние годы существования города разрыв в богатстве в этом огромном городском центре сократился до уровней, характерных для первых фермерских деревень.

Мохенджо-Даро часто упоминают как известное тем, чего оно не имеет, например, отсутствием дворцов для королей, заполненных золотом гробниц и статуй правителей. Но то, что оно имеет, является чрезвычайно важным,

– рассказал доктор Грин.

Чем больше становился город, тем справедливее он был. Когда неравенство было на самом низком уровне (что совпало с расцветом города), производительность труда росла. Это опровергает еще одно распространенное убеждение, будто конкуренция, разделение на классы и статус являются главными двигателями роста, инноваций и процветания.

Это довольно интересный урок для современных обществ, поскольку цивилизация Инда четко демонстрирует, что городское общество может быть высокопроизводительным и изобретательным в больших масштабах, одновременно гарантируя справедливое распределение ресурсов и власти. На самом деле это могло быть даже необходимым для поддержания процветания в течение веков,

– подытожил исследователь.

Мохенджо-Даро показывает современному миру, что цивилизация может быть передовой, чрезвычайно продуктивной и служить прекрасным примером того, как городское общество способно создавать изобретательные масштабные решения, одновременно обеспечивая справедливое распределение ресурсов и власти.