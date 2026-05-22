Как ему удалось уцелеть?

На месте будущего строительства новой городской администрации специалисты Региональной ассоциации Вестфалия-Липпе, известной как LWL, обнаружили редкий средневековый блокнот, проведший почти 800 лет в древней уборной. Этот небольшой предмет датируется 13 – 14 веками и состоит из дерева, воска и кожи. Его удалось найти среди бытовых отходов: обломков керамики, фрагментов текстиля, плетеных изделий, частей деревянных бочек и даже ножа, пишет ScienceAlert.

Чрезвычайная сохранность объекта объясняется специфическими условиями среды. Влажная и бедная кислородом почва под городскими улицами замедлила процессы гниения органических веществ.



Деревянная обложка тетради без переплета / Фото LWL / С. Брентфюрер

Как отмечают исследователи, подобные находки случались в Любеке и Люнебурге, однако обычно археологи находили лишь отдельные фрагменты. В Падерборне же впервые на территории земли Северный Рейн-Вестфалия был обнаружен целый и полностью сохранившийся экземпляр такого типа.

Это звучит странно, но для нас, археологов, латрины – это почти всегда сокровищница,

– отметила археолог Барбара Рюшофф-Парцингер, представитель по вопросам культуры LWL в Германии.

Сначала находка напоминала обычный мокрый комок земли, когда ее доставили в реставрационную лабораторию в Мюнстере. Только после бережной очистки специалисты осознали, что держат в руках записную книжку из 10 страниц. Восемь страниц являются двусторонними, а две крайние – односторонними.



Блокнот имеет страницы из воска, на которых владелец писал заостренным стилусом / Фото LWL/ С. Брентфюрер



Благодаря тому, что страницы были плотно прижаты друг к другу под большим слоем земли, внутрь почти не попала грязь, а дерево избежало деформации, что помогло воску уцелеть.

Мне пришлось лишь очистить книгу снаружи, поскольку внутренние страницы были так плотно прижаты, что на них не было грязи. Дерево также не деформировалось, поэтому воск остался невредимым, а само письмо легко читается,

– рассказала реставратор Сюзанна Бретцель из LWL.

Блокнот имеет размер примерно 10 на 7,5 сантиметров и хранился в кожаном футляре с клапаном. Чехол украшен тиснением в форме лилии (fleur-de-lis) – символа, который в средневековье ассоциировался с королевской властью и божественной благосклонностью. Это свидетельствует о том, что книга принадлежала состоятельному человеку, вероятно, купцу.

Кто написал книгу и для чего она служила? Первоначальные предположения указывают на то, что автором мог быть падерборнский купец, который записывал бизнес-операции и свои мысли в форме заметок. Купцы были образованными людьми: в отличие от большинства населения, они умели и читать, и писать",

– прокомментировала археолог Свева Гай из LWL.



Кожаная сумка, в которой хранился блокнот / Фото LWL/ С. Бретцель



Тисненый узор на кожаной сумке / Фото LWL / С. Бретцель

Текст в блокноте написан латынью в форме скорописи, сообщает Live Science. Исследования показывают, что записи делались спонтанно и имели практический характер: это могли быть финансовые расчеты или личные заметки.

Пользовались таким блокнотом с помощью стилуса (писала) из металла, кости или слоновой кости. Острый конец служил для вырезания букв на воске, а плоский – для затирания старого текста.

Интересно, что под более поздними слоями письма сохранились следы предыдущих заметок, поскольку владелец не всегда тщательно стирал написанное.

Отдельные слова узнаваемы, но транскрипция займет некоторое время, поскольку некоторые слова могли быть искажены неправильным написанием,

– добавила Барбара Рюшофф-Парцингер.

Место раскопок расположено неподалеку от бывшего монастыря Абдинггоф – района, где когда-то жили самые богатые горожане.



Место раскопок / Фото LWL / Свева Гай

Подтверждением высокого социального статуса владельца стали и другие находки в уборной, в частности фрагменты ценного шелка.

Остатки шелковой ткани из гардеробной были частично разорваны на прямоугольные куски, некоторые чрезвычайно тонкого плетения и украшены. Возможно, это использовалось как туалетная бумага после того, как когда-то элегантную ткань пришлось выбросить,

– отметила Сюзанна Бретцель.

Ученые до сих пор не знают точно, как блокнот оказался на дне туалета. Наиболее вероятная версия – владелец случайно уронил его, отметило издание Archaeology News. Сейчас специалисты используют современные технологии визуализации и химический анализ, чтобы изучить состав воска, древесины и возможных пигментов.



Реставратор Сюзанна Бретцель держит блокнот / Фото LWL/Е. Дауд

Ученые хотят соотнести расположение туалета с конкретным земельным участком, чтобы можно было идентифицировать жителей с помощью архивных исследований. Тогда, при наилучшем сценарии, можно будет связать восковую табличку с именем конкретного человека.

Процесс полной реставрации и исследования может длиться до одного года. После завершения всех работ уникальный артефакт вместе с футляром планируют представить в экспозиции Музея LWL в Падерборне.